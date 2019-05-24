محمد صلاح يتفوق على رونالدو في سباق الكرة الذهبية ويترشح ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم

سباق الكرة الذهبية يشتعل مبكرا وبدأت المراهنات الكبرى والتحديات بالتوقعات للمرشحين للفوز بالبالون دور لعام 2019، وتعطى الجائزة دائما لأفضل لاعب تختاره الفيفا وفرانس فوتبول ولها مقاييس كثيرة، ويعتبر مستوى اللاعب والبطولات التي حققها هي الحوافز الأكبر للفوز بالكرة الذهبية ولقب أفضل لاعب في العالم، وكان محمد صلاح ضمن أفضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم عام 2018، وفاز بالكرة الذهبية العام الماضي لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش وجاء في المركز الثاني البرتغالي كريستيانو رونالدو وجاء في المركز الثالث المصري محمد صلاح.

محمد صلاح ضمن أفضل 5 لاعبين لعام 2019

وفي هذا العام يترشح محمد صلاح ضمن أفضل 5 لاعبين على مستوي العالم متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو فجاء محمد صلاح في المركز الرابع وكريستيانو رونالدو في المركز الخامس، ويتصدر اللاعبين المرشحين الارجنتيني ليونيل ميسي بعد الموسم الرائع الذي قدمه هذا العام ويأتي في المركز الثاني فيرجل فان دايك والثالث ساديو ماني، ويعتبر لاعبي ليفربول الأقرب لقلب المعادلة في حالة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام فيكون لهم الأفضلية وتكون المعادلة صعبة لمعرفة الأجدر بالكرة الذهبية، وربما يكون التصويت هو الذي يرجح الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام.

فرصة صلاح للفوز بالكرة الذهبية

فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا يضع محمد صلاح على رأس القائمة لحصوله على البطولة الأكبر والأغلى في أوروبا ويقلل من فرصة الارجنتيني ليونيل ميسي الذي قدم مستوى كبير هذا الموسم وتُوج بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة وينتظر لعب نهائي كأس الملك، وفي حالة خسارة ليفربول يكون ميسي هو الأقرب للحصول على البالون دور.