محمد صلاح يحتل المرتبة السادسة للنجوم الأعلى أجراً في الدوري الانجليزي.. تعرف على الراتب الاسبوعي

نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الفرق الانجليزية الكبرى، وتصدر الدولي المصري محمد صلاح قائمة الأعلى أجرا بين لاعبي نادي ليفربول ويأتي في المرتبة السادسة بين لاعبي الدوري الانجليزي والذي يتصدر قائمته لاعبي مانشستر سيتي الذي يضم أفضل اللاعبين في الكثير من المراكز ونعرض لكم الرواتب الاسبوعية للاعبين الأعلى أجراً في انجلترا.

قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في انجلترا

تربع على عرش اللاعبين الأعلى أجراً في انجلترا البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي حيث يتقاضى 350 ألف جنية استرليني اسبوعيا متساويا مع مسعود أوزيل لاعب أرسنال واليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد ويكون هذا الثلاثي الأعلى أجراً بين لاعبي الدوري الانجليزي الممتاز، ويأتي في المركز الرابع ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي والذي يتقاضى 220 ألف جنية استرليني اسبوعيا ويأتي محمد صلاح وهاري كين في المركز الخامس براتب اسبوعي 200 ألف جنية استرليني اسبوعياً وذلك بعد رحيل نجم تشيلسي الذي كان يأتي خامساً قبل رحيلة لنادي ريال مدريد فكان يتقاضى 225 ألف جنية استرليني اسبوعياً.

هل يستحق لاعبي المقدمة راتب أعلى من محمد صلاح

يرى الكثير أن اللاعبين المتواجدين في مقدمة اللاعبين الأعلى أجراً في انجلترا لا يستحقون هذه الأرقام نسبة إلى مستواهم في العام الماضي وذلك بعد اصابة دي بروين الذي غاب كثيراً عن المناسبات الكبيرة ولم يكن مؤثرا في صفوف مانشستر سيتي بالإضافة إلى مستوى مسعود أوزيل الذي تراجع كثيرا في الفترة الاخيرة وعدم مشاركة اليكسيس سانشيز مع مانشستر يونايتد بصفة مستمرة، وأن محمد صلاح وهاري كين وهازارد هم اللاعبين المؤثرين بشكل كبير في البطولات لهذا العام، وربما تتغير هذه الرواتب في الموسم الجديد مع الصفقات الجديدة وتدعيم صفوف الفرق بلاعبين آخرين.