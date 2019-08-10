محمد صلاح يحقق مع ليفربول 4 أرقام جديدة

بدأ الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز 2019/2020، وبدأ النجم المصري ونجم ليفربول لكرة القدم تألقه اللافت في أول مباريات الريدز في الدوري وذلك في المباراة التي جرت بالأمس وجمعت ليفربول وضيفه نوريتش سيتي في إطار الجولة الاولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي استطاع محمد صلاح من خلالها أن يحقق 4 أرقام جديدة مع ليفربول، وقد انتهت المباراة بفوز ساحق للريدز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

محمد صلاح يحقق 4 أرقام جديدة

بعد مباراة الامس بين ليفربول نوريتش سيتي في منافسات الجولة الأولى من الدوري يكون قد حقق صلاح أربعة أرقام جديدة مع ليفربول وهي كالتالي:

تمكن صلاح من تسجيل هدف في مرمى الفريق الجديد في منافسات الدوري الإنجليزي، وبذلك يكون صلاح قد سجل في مرمى 21 فريقًا من اصل 23 فريق حتى الآن

في حين عجز عن هز شباك مرمى فريقين فقط وهما مانشستر يونايتد الذي لعب ضد في اربع مناسبات، وفريق سوانزي سيتي الذي لعب ضده مباراتين فقط.

سجل محمد صلاح خلال مشاركاته مع ليفربول في كل المباريات التي لعبها في الجولة الاولى وهي ثلاث جولات منذ انضمامه لليفربول في 2017

عدد الأهداف التي سجلها محمد صلاح حتى الآن مع ليفربول في مسابقة الدوري وصل إلى الهدف رقم 55، والتي كانت على النحو التالي:

في موسمه الأول مع “الريدز” (2017/2018) 32 هدفا.

في موسمه الثاني و22 هدفا.

في موسمه الثالث هدف الذي أحرزه في المباراة الأولى بالدوري أمام نوريتش هذا الموسم.

ويذكر أن محمد صلاح يعتبر اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يملك سجل تهديفي مثالي في يوم واحد من الأسبوع وهو يوم الجمعة حيث تمكن من هز شباك مرمى الخصوم في جميع المباريات التي لعبها مع ليفربول يوم الجمعة وعددها خمس مباريات سجل فيها ستة أهداف.