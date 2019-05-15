محمد صلاح يرد على موعظة صالح جمعة لاعب الأهلي

نشر نجم النادي الأهلي صالح جمعة موعظة عظيمة جدا عبر حسابة الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك بعد أن أعلن نجم النادي الأهلي التزامه وبدأ صفحة جديدة مع نفسه ومع النادي الأهلي حيث كتب “فإذا بفاسق يتوب وصالح ينتكس ، إنما هي قلوب بين يدي الله، فلا تغتر” وهذه التغريدة ليست معتادة من النجم صالح جمعة ولكنها كانت لافتة جميلة جدا.

رد محمد صلاح على موعظة صالح جمعة

وعلى غير العادة يرد محمد صلاح ممازحا بهذه الطريقة فرد على صالح جمعة “ما عرفتكش أنا كده” فهو صديقة ويمازحه في لافتة جميلة بين نجوم منتخبنا الوطني وصداقتهم القوية خارج البساط الأخضر

وانهالت التعليقات بعد ذلك على صالح جمعة ومحمد صلاح من المتابعين المحبين للنجوم، ويستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر لها 1 يونيو 2019 والتي يسعى لتحقيقها بكل قوة بعد أن فشل ليفربول في تحقيقها العام الماضي أمام ريال مدريد.

محمد صلاح في الطريق للبالون دور

يستعد محمد صلاح بكل قوة ليكون مؤثرا في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام والتي تعتبر مباراة الموسم بالنسبة لليفربول ولمحمد صلاح الذي ينافس بكل قوة هذا العام على الترشح لجائزة أفضل لاعب في العالم فكما يحدث كل عام فيكون الفائز بجائزة الفيفا كأفضل لاعب في العالم يكون الحاصل مع فريقه على بطولة دوري أبطال أوروبا وهذه النسخة من البطولة ينافس عليها محمد صلاح، وفي حالة فوز ليفربول باللقب سيكون محمد صلاح من أقوي المرشحين لمنصة التتويج في حفل تكريم أفضل لاعب في العالم بجانب السنغالي ساديو ماني وذلك بعد تقاسمهم جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هدافي الدوري الانجليزي.