محمد صلاح يستعرض اصطياده سمكة كبيرة من أعماق البحار

يقضي محمد صلاح فترة الأجازة الصيفية في الجونة قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019، وبعد الموسم الكبير الذي قدمه مع ليفربول الانجليزي والتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا والمجهود الشاق طوال الموسم، وستعرض محمد صلاح صوره على الشاطئ وعلى متن اليخت الذي يستقله للاستجمام ونشر الفرعون المصري محمد صلاح صور له اليوم على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بجانب سمكة كبيرة تم اصطيادها من أعماق البحار

صور محمد صلاح في رحلة الصيد

نشر محمد صلاح صورتين على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويترـ، ويظهر محمد صلاح مصطحبا لسمكة كبيرة تم اصطيادها من اعماق البحار في منطقة الجونة

موعد انضمام محمد صلاح للمنتخب

أكد اتحاد الكرة المصري أن محمد صلاح على تواصل مع المدير الفني لمنتخب مصر ” خافير أجيري ” وأن صلاح يقضي أجازته الصيفية ولم يتم تحديد موعد انضمام صلاح للمعسكر حتى الأن ولم يعلن أجيري عن اللاعبين المستبعدين ومن المتوقع أن ينتهي صلاح من أجازته خلال أيام قليلة لينضم للمعسكر وذلك بعد أن نشر صلاح على حسابه اليوم أنه يريد دعم الجمهور في البطولة التي تقام على أرض مصر

البطولة السنة دي علي ارضنا، ابعتولي تشجيعكم من دلوقتي علي https://t.co/q1EHNQMYo9 @vodafoneegypt pic.twitter.com/lqXA1O1EYs — Mohamed Salah (@MoSalah) June 10, 2019

ونذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستبدأ في 21 يونيو 2019 بالمباراة الافتتاحية بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي.