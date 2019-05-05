“محمد صلاح” يضع ليفربول في موقف لا يحسد عليه بعد إصابته في مباراة نيوكاسل وتصريح “كلوب”

استطاع اللاعب المصري “محمد صلاح” خلال فترة احترافه في الخارج، جذب المتابعين للكورة سواء في الدول الأوروبية أو في الوطن العربي، حتي أنه حصد هذا العام جائزة المجلة الأمريكية” تايم ” وأصبح من ضمن 100 شخص تأثيراً في العالم، ولذلك حينما أصاب “محمد صلاح” تهاوت قلوب المشجعين من الفريقين.

فبصرف النظر عن كونه يلعب في ليفربول، ولكن الفريق الأخر تأثر أيضا لأنه يقدم أداء محترم ولعب محترف، فيمتع المشاهد ويجعله يستمتع بالمنافسة، ويُشاهد كورة قدم شيقة بالإضافة إلي بث الروح الرياضية بين المشجعين.

وارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 94 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي ، الذي سيواجه ليستر سيتي يوم الإثنين المقبل.

موقف إدارة ليفربول بعد إصابة “محمد صلاح”

وقد شهدت إدارة ليفربول الإنجليزي توتراً، علي الرغم من انتزاع صدارة الدوري الإنجليزي 94 نقطة من فريق مانشستر سيتي بفارق نقطتين. ولكن فرحة ليفربول لم تكتمل بسبب إصابة الفرعون المصري”محمد صلاح” ، في المباراة التي قادها مع فريقة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي في جولته37 قبل الأخيرة. تصريح المدرب الفني عن إصابة صلاح وقد صرح المدرب الفتي”يورغن كلوب” ليفربول بعبارة يقول فيها :

