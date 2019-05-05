“محمد صلاح” يضع ليفربول في موقف لا يحسد عليه بعد إصابته في مباراة نيوكاسل وتصريح “كلوب”

استطاع اللاعب المصري “محمد صلاح” خلال فترة احترافه في الخارج، جذب المتابعين للكورة سواء في الدول الأوروبية أو في الوطن العربي، حتي أنه حصد هذا العام جائزة المجلة الأمريكية” تايم ” وأصبح من ضمن 100 شخص تأثيراً في العالم، ولذلك حينما أصاب “محمد صلاح” تهاوت قلوب المشجعين من الفريقين.
فبصرف النظر عن كونه يلعب في ليفربول، ولكن الفريق الأخر تأثر أيضا لأنه يقدم أداء محترم ولعب محترف، فيمتع المشاهد ويجعله يستمتع بالمنافسة، ويُشاهد كورة قدم شيقة بالإضافة إلي بث الروح الرياضية بين المشجعين.
وارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 94 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي ، الذي سيواجه ليستر سيتي يوم الإثنين المقبل.
موقف إدارة ليفربول بعد إصابة “محمد صلاح”
تصريح المدرب الفني عن إصابة صلاح
“ما سمعته، أن صلاح اصطدم بحارس المرمى على رأسه”.
ثم أضاف “كان على الأرض وكنا في حاجة لاتخاذ قرار، كان يجب أن يخرج من الملعب، ونحن نتقبل ذلك بالطبع”.
“عندما دخل كان جالسًا في غرفة تبديل الملابس يشاهد المباراة على شاشة التليفزيون. كان جيدًا، لكن علينا بالطبع أن ننتظر. لنحصل على تقييم سليم لما حدث”.
إصابة”محمد صلاح” في رأسه
حيث اصطدم اللاعب المصري “محمد” في رأسه بضربة قوية في الدقيقة 69 من عمر المباراة بحارس مرمي “نيو كاسل “، الذي يدعي “بدوفرابكا” خلال محاولة صلاح ملاحقة كرة في الهواء، ونعقب ذلك سقوطه أرضاً دون حركة، ومن ثم حضر المسعفين وأخذوه محمولا علي نقالة مغادراً المباراة متألماً بإصابة رأسه، بعد أن نال تشجيع جمهور الفريقين بتصفيق حار، وبالتالي لم يستطيع استكمال المباراة وقد تم استبدله باللاعب “ديفوك أوريغي”.
وقد استطاع اللاعب “ديفوك أوريغي” الذي حل محل صلاح حسم المباراة بتسديد الهدف الثالث، فأصبحت النتيجة 3-2 لصالح ليفربول، بعدما استطاع صلاح تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 27 وسجل أيضا اللاعب “سجل فيرجيل فان ديك” الهدف الأول قي الدقيقة 13.
وحتي الآن لم يخرج أحد من إدارة ليفربول ببيان رسمي، لأخبارنا بحالته الصحية بالتفصيل بعد إصابته في رأسه.
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