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“محمد صلاح” يضع ليفربول في موقف لا يحسد عليه بعد إصابته في مباراة نيوكاسل وتصريح “كلوب”

كتب همسة مصطفى آخر تحديث

استطاع اللاعب المصري “محمد صلاح” خلال فترة احترافه في الخارج، جذب المتابعين للكورة سواء في الدول الأوروبية أو في الوطن العربي، حتي أنه حصد هذا العام جائزة المجلة الأمريكية” تايم ” وأصبح من ضمن  100 شخص تأثيراً في العالم، ولذلك حينما أصاب “محمد صلاح” تهاوت قلوب المشجعين من الفريقين.

فبصرف النظر عن كونه يلعب في ليفربول، ولكن الفريق الأخر تأثر أيضا لأنه يقدم أداء محترم ولعب محترف، فيمتع المشاهد ويجعله يستمتع بالمنافسة، ويُشاهد كورة قدم شيقة بالإضافة إلي بث الروح الرياضية بين المشجعين.

وارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 94 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي  بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي ، الذي سيواجه ليستر سيتي يوم الإثنين المقبل.

موقف إدارة ليفربول بعد إصابة “محمد صلاح”

 وقد شهدت إدارة ليفربول الإنجليزي توتراً، علي الرغم من انتزاع صدارة الدوري الإنجليزي 94 نقطة من فريق مانشستر سيتي بفارق نقطتين.
ولكن  فرحة ليفربول لم تكتمل بسبب إصابة الفرعون المصري”محمد صلاح” ، في المباراة التي قادها مع فريقة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي في جولته37 قبل الأخيرة.

تصريح المدرب الفني عن إصابة صلاح

  وقد صرح المدرب الفتي”يورغن كلوب” ليفربول بعبارة يقول فيها :

 “ما سمعته، أن صلاح اصطدم بحارس المرمى على رأسه”.

ثم أضاف “كان على الأرض وكنا في حاجة لاتخاذ قرار، كان يجب أن يخرج من الملعب، ونحن نتقبل ذلك بالطبع”.

“عندما دخل كان جالسًا في غرفة تبديل الملابس يشاهد المباراة على شاشة التليفزيون. كان جيدًا، لكن علينا بالطبع أن ننتظر. لنحصل على تقييم سليم لما حدث”.

إصابة”محمد صلاح” في رأسه

 حيث اصطدم اللاعب المصري “محمد” في رأسه بضربة قوية  في الدقيقة 69 من عمر المباراة بحارس  مرمي “نيو كاسل “، الذي يدعي “بدوفرابكا” خلال محاولة صلاح ملاحقة كرة  في الهواء،  ونعقب ذلك سقوطه أرضاً دون حركة، ومن ثم حضر المسعفين وأخذوه محمولا علي نقالة مغادراً المباراة متألماً بإصابة  رأسه، بعد أن نال تشجيع جمهور الفريقين بتصفيق حار، وبالتالي لم يستطيع استكمال المباراة وقد تم استبدله باللاعب “ديفوك أوريغي”.

وقد استطاع اللاعب “ديفوك أوريغي” الذي حل محل صلاح  حسم المباراة بتسديد الهدف الثالث، فأصبحت النتيجة 3-2 لصالح ليفربول، بعدما استطاع صلاح تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 27 وسجل أيضا اللاعب “سجل فيرجيل فان ديك” الهدف الأول قي الدقيقة 13.

وحتي الآن لم يخرج أحد من إدارة ليفربول ببيان رسمي، لأخبارنا بحالته الصحية بالتفصيل بعد إصابته في رأسه.

والجدير بالذكر أن المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي ليفربول ستكون مع فريق “وولفرهامبتون ”  علي أرضة.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل سيستطيع صلاح المشاركة في الجولة الأخيرة أم لا ؟
وفي النهاية نرجو من الله أن تكون الإصابة سطحية ولم توثر علي اللاعب صحياً وأن يمتعنا في المباراة القادمة.

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عن الكاتب

همسة مصطفى

خريجة لغة عربية عام أحب القراءة والإطلاع من الصغر، عاشقة للتاريخ لا أعمل في مجال تخصصي للعناية بأطفالي، أبلغ من العمر 27 عاماً، مغرمة بالمطبخ وخصوصاً عالم الحلويات، اشتغلت في مواقع إلكترونية قبل ذلك لأنني أري أنها جزء من شغلي كمدرسة، وهو سهولة توصيل المعلومة للقارئ مع تحري المصداقية.

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