محمد صلاح يعتذر للشعب المصري في أول تعليق له بعد خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر

نشر محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، في أول تعليق له بعد خروج منتخب مصر المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، حيث استطاع منتخب جنوب إفريقيا من إقصاء منتخب الفراعنة في دور الـ16 من البطولة بنتيجة 1/0، قي الدقيقة 87 من عمر المباراة، وهو ما أثار موجة من الحزن الشديد والغضب بين جماهير المنتخب المصري للأداء الغير مرجو من المنتخب.

محمد صلاح يغرد معتذرًا

وجاء في تغريدة للنجم صلاح على موقع التواصل الإجتماعي” تويتر” وهي أول تعليق له بعد خروج مصر من دور المغلوب، تتضمن اعتذارًا من الشعب المصري بطريقة غير مباشرة فقال: “حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.. والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم”.

حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم.. — Mohamed Salah (@MoSalah) July 7, 2019

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح أدى خلال مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر أداءًا جيدًا ولكنه لم يكن على المستوى الذي كان يأمله جمهوره العريض في مصر والوطن العربي والقاري، وكان سجل هدفين في دور المجموعات، وكان لخروج مصر المبكر تداعيات مختلفة، كان أبرزها استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وإقالة الجهاز الفني للمنتخب، وفتح تحقيقات بملفات فساد.