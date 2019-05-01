محمد صلاح يفضح نفسه بهذه النظرات قبل مباراة برشلونة وليفربول في دوري أبطال أوروبا

عبر محمد صلاح منذ سنوات عن عشقة للفريق الكتالوني برشلونة وعند نزوله أرضية ملعب كامب نو في مران فريق ليفربول الأخير على ملعب المباراة رصدت عدسات الكاميرا بعض الصور لمحمد صلاح والتي كشفت انتماؤه القديم وأظهرت الصور دهشة وذهول النجم المصري محمد صلاح المتألق في صفوف ليفربول وتقول الصور أن حب صلاح لبرشلونة لم بنته وكأنه يقول لنفسه حلم دخول الكامب نو تحقق ولكن بألوان الريدز.

وبالطبع ليس لهذه الصورة علاقة بالانتقالات الصيفية فصلاح لن يغادر ملعب أنفيلد هذا العام فهو مستمر في ليفربول ربما لمواسم أخرى وينتظر صلاح مباراة قوية جدا في مواجهة برشلونة الفريق الكبير وسط ملعبه وجمهوره الذي يملأ الملعب خاصة في اللقاءات الأوروبية الهامة.

برشلونة وليفربول

ينتظر جماهير كرة القدم على مستوي العالم المباراة القوية التي تجمع بين برشلونة وليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا البطولة الأغلى والأكثر جماهيرية على مستوى العالم.

جمهور ليفربول

يخشى جمهور الريدز أن يتأثر محمد صلاح بإعجابه ببرشلونة ويؤثر ذلك على مستواه داخل الملعب وذلك بعد انتشار الفيديو القديم الذي عبر فيه صلاح عن حبه لبرشلونة وميسي وتفضيل النادي الكتالوني على نادي ريال مدريد.

موعد مباراة برشلونة وليفربول

تقام المباراة علي ملعب كامب نو في تمام الساعة التاسعة من يوم الأربعاء 1 مايو 2019 وتذاع المباراة عبر شبكة بي ان سبورت

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