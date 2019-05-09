محمد صلاح ينتظر رقم تاريخي جديد في نهائي دوري أبطال أوروبا

ينتظر الفرعون المصري محمد صلاح تحقيق رقم قياسي عربي جديد إذا تمكن من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 والمقرر أقامته في 1/6/2019 ضد فريق توتنهام الانجليزي على ملعب واندا مترو بوليتانو ملعب فريق اتليتيكو مدريد ، وذلك بعد أن صعد ليفربول بريمونتادا تاريخية على فريق برشلونة بعد أن تمكن من الفوز برباعية نظيفة في غياب نجوم الفريق محمد صلاح وفرمينهو ، وتأهل أيضا توتنهام بريمونتادا لا تقل عن ريمونتادا ليفربول على برشلونة حيث تمكن بالفوز بنتيجة 3/2 على أياكس امستردام بعد أن خسر في المباراة الأولى بهدف نظيف واستقبلت شباكه هدفين في الشوط الأول ليعود توتنهام هوتسبر في الشوط الثاني بثلاثية لوكاس مورا ليصعد توتنهام الى المباراة النهائية.

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

اذا تمكن محمد صلاح من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 سيصبح أول لاعب عربي يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين حيث شارك محمد صلاح في نهائي أوروبا 2018 ضد ريال مدريد في المباراة التي خرج منها مصابا وفاز بها ريال مدريد بنتيجة 1/3 ، ويصبح محمد صلاح بمشاركته في النهائي المرتقب ضد توتنهام أول لاعب عربي يصل نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متفوقا على النجم الجزائري رابح ماجر الذي شارك في نهائي 1987 مع نادي بورتو الذي حصد البطولة في ذلك العام ، والمغربي رضوان حجري ، مهدي ين عطية الذي شارك في نهائي 2017 ، وأشرف حكيمي الذي شارك في تتويج ريال مدريد ببطولة 2017 ولم يشارك في 2018 فكان خارج القائمة ، ويصبح صلاح في حالة مشاركته أول لاعب عربي يصل نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

قد يهمك أيضا

اخبار سارة عن محمد صلاح بعد الإصابة