محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بهدفين رائعين في هدرسفيلد

بهدفين رائعين في مباراة اليوم التي جرت على ملعب أنفيلد العتيق اليوم 24 إبريل 2019، تصدر الدولي المصري “محمد صلاح” قائمة هدافي الدوري الإنجليزي منفرداً لأول مرة هذا الموسم بعد أن وصل للهداف رقم 21 وجاء بعده زميله السنغالي “ساديو ماني” برصيد 20 هدفاً بعد أن أحرز هدفين اليوم أيضاً.

وتغلب فريق ليفربول على ضيفه هدرسفيلد بخماسية نظيفة بدأها الغيني “نابي كيتا” بتمريرة حريرية من صلاح وضعه وجها لوجه مع حارس المرمى، ثم جاء “ماني” بالهدف الثاني من رأسية رائعة بعد عرضية أروع من زميله “أندي روبرتسون” ، وقبل نهاية الشوط الأول بثواني أحرز المصري محمد صلاح هدفه الأول اليوم والعشرين له في المسابقة بشكل رائع من فوق الحارس.

وفي الشوط الثاني وبنفس طريقة الهدف الثاني، أحرز ساديو مانيه هدفه الثاني في المباراة والرابع لفريقه برأسية جميلة من صناعة جوردان هندرسون، ثم أضاف المصري محمد صلاح هدفه الثاني أيضاً والخامس لفريقه قبل نهاية المباراة بعشر دقائق بتمريرة عرضية أرضية من روبرتسون أيضاً.

بفوزه اليوم يتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي مؤقتاً برصيد 91 نقطة من 36 مباراة ويليه مانشستر سيتي برصيد 89 نقطة من 35 مباراة في انتظار مباراة الأحد بين السيتي وبيرنلي على أرض الأخير لتحديد بطل الدوري.

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