محمد صلاح يهرب من قبلة مذيعة نهائي الابطال وتعليقات كوميدية على الفيديو

انتشر فيديو حوار الصحفية التي حاولت تقبيل محمد صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر محمد صلاح في الفيديو وهو يبتعد عن المذيعة، وذلك عندما فطن محمد صلاح بعد اقترابها منه أنها ستفعل شيء فابتعد بشكل ملحوظ وهو يبتسم، ومن المعروف عن محمد صلاح التدين ورقي الأخلاق فلا يجوز له أن يفعل مثل هذه الأشياء، وكان قد فاز محمد صلاح مع فريقه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام وحصد البطولة الأغلى في أوروبا.

فيديو محاولة تقبيل محمد صلاح

نعرض الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وتم نشره بشكل واسع جدا بعد محاولة المذيعة تقبيل النجم المصري محمد صلاح وهكذا كانت ردة فعله:

Salah actually thought the reporter was about to kiss him 😂😂 pic.twitter.com/hYtcBRwtIk — Football HQ (@FootbaII_HQ) June 4, 2019

تعليقات ساخرة على الفيديو

علق نشطاء التواصل الاجتماعي على الفيديو بأن صلاح يعلم أن زوجته تتابعه لذلك ابتعد عن المذيعة وهكذا تعليقات كوميدية على الفيديو، وبعض التعليقات التي انهالت على المذيعة التي تصرفت بشكل غير لائق وهي تمارس عملها كصحفية، وتعليقات على محمد صلاح الذي فطن بأن المذيعة ستفعل هذا الشيء فكان قد ابتعد قبل أن تقترب منه المذيعة وهو يضحك وكأنه يقول لها مستحيل أن يحدث ذلك.