محمد صلاح | يوضح كيف سيفوز ليفربول بالدوري وعلق علي هدفة في تشيلسي .. ليس الهدف المفضل بالنسبة لي

صرح الدولي المصري محمد صلاح بأنه يعاني كثيرا هذا الموسم ويتعرض للضغط بشكل كبير جدا وأكد علي تركيز المنافسين بشكل كبير بغلق المساحات والمراقبة اللصيقة في كل مباراة وفسر صلاح سبب احتفاله بهذه الطريقة بعد هدفه في تشيلسي وعن الحظ في تسجيل الهدف , وكيف سيفوز فريقة بالدوري .

قال محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي عن الهدف الصاروخي الرائع الذي سجله بأنه تولد لديه شعور التسديد بهذه الطريقة وبأقصى قوة ممكنة ولقد كنت محظوظا بعد الشيء أن دخلت الكرة المرمي وسكنت الشباك بهذا الشكل .

وأكد علي دور القائد هندرسون في الهدف فهو جعل المهمة أسهل فهو جزء كبير ومهم في الهدف ونحن نقوم ببعض الأعمال التكتيكية في التدريبات والعمل نجح .

وعلق صلاح علي طريقة الاحتفال بالهدف بهذه الطريقة ” أنا رجل يوجا ”

وفاجأ الجميع بأن الهدف المفضل له هو الذي أحرزه في مباراة الديربي ضد إيفرتون في أول مواجهه علي ملعب الريدز , وواصل : أنا وهندرسون لدينا مشاعر كبيرة لهذا النادي مؤكدا بأن الفريق جيد وعلينا العمل والتطور ونظل في أعلي مستوي من الثبات الذهني .

وقال علمنا بنتيجة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس قبل اللقاء ولكننا نعلم أننا اذا تمكننا من الفوز بالأربع لقاءات القادمة سنحصل علي لقب الدوري مؤكدا بأنهم ينتظرون خسارة السيتي للنقاط فيتبقى لمانشستر سيتي لقاءات صعبة فهم يواجهون مانشستر يونايتد وتوتنهام خلال 10 أيام واذا تمكننا نحن بالفوز بالأربع لقاءات سنحصل علي بطولة الدوري .

واختتم صلاح تصريحاته قائلا : ساديو ماني وبوبي ” فرمينهو يقدمان موسما رائعا وأن الأمور أصعب بالنسبة لي هذا الموسم وأكد علي أن الفوز بلقب الدوري الانجليزي هو أهم شيء بالنسبة له .

وحصل محمد صلاح علي جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول وتشيلسي وقام ليفربول بالنشر علي تويتر بأنه بالفعل صلاح رجل المباراة

بالطبع رجل المباراة هو الملك المصري مُحمد صلاح! 💫👏 pic.twitter.com/svR7GQPfyI — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 14, 2019

ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة 34

ملخص مباراة ليفربول وتشيلسي دقيقة بدقيقة

اليكم جميع مجريات اللقاء

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي وترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز ليفربول .. وترتيب الهدافين بعد هدف صلاح

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