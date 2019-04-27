محمد صلاح .. صدارة هدافي الدوري الإنجليزي وأرقام قياسية

يواصل نجم ليفربول، الفرعون المصري، فخر العرب، محمد صلاح ، تألقه الذي عوّد جماهيره العريضة في الوطن العربي والعالم عليه، وللموسم الثاني على التوالي مع ليفربول وازداد هذا التألق يوم أمس، حيث بدا بمستوى مميز، وساهم بفوز فريقه بخماسية دون رد، وتمكنه من تسجيل هدفين في مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي البريميرليج ويرفع رصيده إلى 21 هدفًا.

منافسة وأرقام قياسية

يحتل محمد صلاح حاليًا المركز الأول في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى للحفاظ على هذا الترتيب من خلال تصميمه على التهديف فيما تبقى من مباريات البريميرليج، والتتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي، رغم المنافسة القوية على هذا اللقب، حيث يحتل زميله في ليفربول ساديو ماني المركز الثاني برصيد 20 هدفًا، وبفارق هدف واحد عن نجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو.

اما الأرقام القياسية التي حققها صلاح فهي :

أصبح صلاح ثالث لاعب في تاريخ فريق ليفربول يتجاوز حاجز الـ20 هدفًا في منافسات البريميرليج في موسمين متتاليين، بعد النجم روبي فاولر موسمي 1994/ 1995 و1995/ 1996، والأوروغوياني لويس سواريز موسم 2012/ 2013 و2013/ 2014.

انفراد صلاح بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم خلال مباراته رقم 100 بقميص نادي ليفربول ليكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الريدز.

وبهذه المناسبة هنّأ نادي ليفربول نجمه محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بمشاركته الـ100 مع ليفربول، واستطاع خلالها تسجيل 69 هدفًا، في حين صنع 29 هدفًا.

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