محمد صولة لاعب العربي.. تعرف إلى السيرة الذاتية للنجم الليبي

بواسطة محمود عطا الله
محمد صولة لاعب العربي رقم 7 محمد صولة لاعب العربي

يُقدم نجم كرة القدم العربية الليبي “محمد صولة” أداء متميز مع النادي العربي منذ وصول هذا اللاعب للدوري الكويتي، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم محمد صولة لاعب العربي الكويتي، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم إنجازات محمد صولة والبطولات التي حصل عليها.

السيرة الذاتية للنجم محمد صولة لاعب العربي الكويتي

  1. محمد صالح علي صولة لاعب العربي الكويتي الذي يحمل رقم (7) من مواليد طرابلس الليبية عام 1993 (29 عامًا).
  2. يلعب في مركز الجناح الأيسر لنادي العربي ومنتخب ليبيا.
  3. بدأ محمد صولة مسيرة النجومية مع كرة القدم في النادي الأهلي بطرابلس.
  4. كانت لول تجربة احترافية لمحمد صولة في الخليج العربي مع نادي المحرق البحريني في موسم 201-2029 وسجل له 10 أهداف.
  5. في موسم 2020 لعب لنادي الرفاع البحريني وسجل له 7 أهداف.
  6. انتقل بعد ذلك محمد صولة لنادي الصفاقسي التونسي، لعب لهذا النادي 15 مباراة وسجل 3 أهداف.
  7. في 2022 انتقل لنادي العربي الكويتي، وحتى الآن لعب لبطل الكويت 18 مباراة وسجل 6 أهداف.
  8. لعب لمنتخب ليبيا الأول 21 مباراة حتى الآن.
  9. بطولات محمد صولة مع الأهلي طرابلس هي الفوز بالدوري الليبي 2016، كما فاز مع المحرق البحريني بالدوري البحريني 2018.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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