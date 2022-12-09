محمد صولة لاعب العربي.. تعرف إلى السيرة الذاتية للنجم الليبي

يُقدم نجم كرة القدم العربية الليبي “محمد صولة” أداء متميز مع النادي العربي منذ وصول هذا اللاعب للدوري الكويتي، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم محمد صولة لاعب العربي الكويتي، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم إنجازات محمد صولة والبطولات التي حصل عليها.

السيرة الذاتية للنجم محمد صولة لاعب العربي الكويتي