محمد عثمان لاعب منتخب سوريا وهيراكليس الهولندي يبدأ مشوار النجومية بهدف في الكمار

محمد عثمان نجم منتخب سوريا الأول سيكون حديث الجميع خلال الفترات القادمة في حال حافظ على مستواه بل وطوره سواء مع ناديه هيراكليس ومع منتخب بلاده نسور قاسيون، حيث تتساءل كل الجماهير الآن من هو محمد عثمان لاعب سوريا ونادي هيراكليس الهولندي وما هي السيرة الذاتية لهذا اللاعب الفذ والمتميز والرائع، هذا وقد انضم محمد عثمان لمنتخب سوريا خلال معسكر تدريبي بالنمسا، ثم استدعاه المدير الفني الألماني للمنتخب ستينج لمباريات أيام الفيفا خلال سبتمبر 2018 استعدادا لنهائيات كأس أمم أسيا 2019 بالإمارات.

محمد عثمان لاعب سوريا ونادي هيراكليس الهولندي

بدأ محمد عثمان في التألق مع بداية الدوري الهولندي وناديه الجديد هيراكليس عندما شارك في فوز فريقه على الكمار بنتيجة 3-2 وأحرز محمد عثمان هدف هيراكليس الأول، وهو أول أهدافه مع الفريق في الدوري، محمد عثمان من مواليد القامشلي في سوريا ويبلغ من العمر 24 عام، تك سوريا مع أسرته وكان عمره وقتها الثالثة، يمتلك الجنسية الهولندية والسورية، لعب لمنتخب هولندا تحت 16 سنة، ثم اختار أن يمثل منتخب نسور قاسيون الأول.

محمد عثمان نجم منتخب سوريا الجديد يلعب في مركز وسط المهاجم يتميز بالتسديدات القوية والصاروخية، بدأ مسيرته مع عالم كرة القدم بفريق الناشئين في نادى فيتيس الهولندي وتدرج حتي وصل للفريق الرديف ثم الأول لفيتيس، انتقل لنادي تليستار الهولندي قبل أن يوقع رسميا في 2018 مع هيراكليس.