محمد عواد حارس مرمى “الإسماعيلي” رسمياً في الزمالك بعد تهديده للدراويش بالندم حال رفض الصفقة

صفقة انتقال حارس مرمى الإسماعيلي لنادي الزمالك، كانت حديث الصفقات الكروية المحلية بمصر خلال الأيام الماضية وسط تكهنات كثيرة بأن عواد سوف يُغادر الإسماعيلي حتماً هذا الموسم، لإحدى الوجهتين إما الزمالك أو الأهلي، ورغم التوقعات التي فرضت نفسها على الساحة بأن النادي الأهلي يُفاوض عواد بجانب نادي الزمالك، إلا أن اللاعب وفي تصريحات أخيرة له أكد أن هذا لم يحدث وأنه متمسك باللعب للزمالك.

وأكدت الأنباء، أن رئيس الزمالك قد خاض مفاوضاتٍ مُكثفة مع مسئولي الإسماعيلي من أجل إنهاء صفقة انتقال حارس مرمى الدراويش الأول لصفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم الجديد، وبالفعل حدث ما كان يصبو إليه الزمالك وتمت الصفقة كما أرادوا، فما هي تفاصيل انتقال عواد لصفوف الزمالك موسم 2019-2020.

تفاصيل انتقال حارس مرمى الإسماعيلي لصفوف الزمالك

حيث أكدت مصادر إعلامية رياضية عديدة، أن الاتفاق قد تم فعلياً مُنذ قليل بين مسئولي النادي الإسماعيلي ونادي الزمالك، من أجل انتقال محمد عواد لصفوف الزمالك بشكل رسمي مقابل 35 مليون جنيه، مع انتقال كل من لاعبي الزمالك مصطفى محمد وأشرف روقة لصفوف الإسماعيلي.

ولم يتأكد بعد هل انتقال لاعبي الزمالك سيتم بشكل نهائي أم على سبيل الإعارة، حيث كان مسئولي الإسماعيلي يطالبون بانتقال اللاعبين بشكل نهائي في حين كان الزمالك متمسك بانتقالهم على سبيل الإعارة فقط لموسم واحد ضمن صفقة انتقال عواد.

ويُذكر أن محمد عواد، أكد أنه مُصمم وبشكلٍ حاسم على الانتقال لصفوف الزمالك بداية من الموسم الجديد، بل وأكد أن على مسئولي الدراويش الموافقة على انتقاله للزمالك لأنه لن يستمر بأي حال مع الإسماعيلي حتى لو رفضوا عرض القلعة البيضاء، وشدد على ضرورة موافقة مسئولي الإسماعيلي على العرض خلال 48 ساعة وإلا سيندمون على تفويت تلك الفرصة.