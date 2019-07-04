محمد عواد يرفض العودة لتدريبات الاسماعيلي ويوقع صفقة مع رئيس الزمالك في منزله

قالت مصادر مقربة من اللاعب محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي عن مفاجأة أذهلت الجميع، موضحًا أن اللاعب قد أعلن العصيان وأبلغ الجهاز الفنى بعدم العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الاسماعيلي مجددًا، وذلك بالتزام مع المفاوضات الجادة والمستمرة من قبل إدارة نادي الزمالك لضم عواد.

كما أضاف المصدر، أن اللاعب محمد عواد، قد انقطع عن المشاركة فى تدريبات الإسماعيلي لليوم الثاني على التوالى، وعندما قام أحد أفراد الجهاز الفنى بإجراء اتصال هاتفى باللاعب لمعرفة سبب عدم حضوره للتدريبات ، قال له اللاعب محمد عواد: “أسف يا كابتن مش هقدر أحضر تاني”، والجدير بالذكر أن محمد عواد مازال مرتبطًا بعد مع الإسماعيلي ممتد حتى عام 2021، وذلك الأمر يمنعه من الانتقال لأى نادى آخر دون موافقة إدارة الاسماعيلي.

ولازال رئيس الزمالك مرتضى منصور، يجتمع فى الوقت الحالى مع اللاعب محمد عواد فى منزل رئيس القلعة البيضاء، وذلك من أجل ضمه إلى صفوف قلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل.