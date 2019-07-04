محمد عواد يوقع للزمالك مقابل ١٣ مليوناً ويرفض حضور تدريبات الإسماعيلي

ذكرت العديد من المصادر الرياضية الموثوقة أن “محمد عواد” حارس مرمى النادي الإسماعيلي قد وقّع رسمياً على عقد انضمامه النهائي إلى نادي الزمالك مع شرط وضعه في الفئة الأولى للمرتبات بحيث يتقاضى ١٣ مليون جنيهاً سنوياً لمدة 5 سنوات.

ويتبقى فقط الإعلان عن المقابل المادي الذي يدفعه نادي الزمالك إلى النادي الإسماعيلي والذي يترواح ببن ٣,٥ و٥ ملايين دولار حيث يحاول الإسماعيلي الحصول على ٤,٥ مليون دولار بينما يساوم رئيس الزمالك لجعل قيمة عقد اللاعب لا تتخطى ٢,٥-٣ مليون دولار قيمة اللاعب صاحب المباراة الدولية الواحدة

عواد يمتنع عن حضور تدريبات الإسماعيلي

وقالت مصادر لموقع “فيلجول” المتخصص في أخبار الرياضة إن “عواد” امتنع عن حضور تدريبات فريقه الحالي “الإسماعيلي” بسبب مشاكل بينه وبين إدارة الفريق الساحلي، حيث تعنتت الإدارة -حسب وصف مصدر مقرب من اللاعب- في قبول العديد من العروض التي وصلت للاعب سواء داخلياً أو خارجياً.

وأضاف المصدر أن اللاعب أنهى اتفاقه مع نادي الزمالك ووقّع العقود الرسمية وقرر بذلك عدم حضور التدريبات مع فريقه الحالي حتى إتمام التعاقد النهائي، نظراً لغضبه من مسئولي الفريق دون إبداء أسباب.

كان نادي الزمالك قد كثّف من مفاوضاته لضم “عواد” من الإسماعيلي في الأيام الأخيرة بعد الإصابة القوية التي تعرض له حارسه الحالي محمود جنش أثناء تدريبات اللاعب في معسكر المنتخب المصري الذي يخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وينتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن تفاصيل الصفقة مياء اليوم أو غداً على الأرجح.