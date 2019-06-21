محمود تريزيجية يضع منتخب مصر على صدارة المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية 2019 بهدف غالي أمام زيمبابوي

استطاع المنتخب المصري تحقيق الفوز في أولى لقاءات الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تقام في الأراضي المصرية في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو القادم، فازت مصر بهدف نظيف على منتخب زيمبابوي، وظهر المنتخب الوطني بشكل جيد للغاية في الشوط الأول من عمر اللقاء، بدأ المباراة بضغط كبير على الفريق الزيمبابوي، وأضاع الاعبون الفرص توالياً، حتى تمكن النجم محمود حسن تريزيجية من أحراز الهدف الأول في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول بتمريرة من أيمن أشرف، ليستلم تريزيجية الكرة ويراوغ مدافع منتخب زيمبابوي ويسكن الكرة على يمين الحارس بالطريقة التي ينفذها تريزيجية دائماً لتنجح معه هذه المرة، وينتهى الشوط الأول بتقدم منتخب بمصر بهذا الهدف.

في الشوط الثاني تراجع أداء الفراعنة كثيرة ولم تتح لهم الفرص كما حدث في الشوط الأول، وقام المدرب أجيري بعدة تغيرات في محاولة منه لتنشيط الملعب، حيث قام بتغيير أول بإقحام وليد سليمان نجم الأهلي بديلاً لمروان محسن مهاجم الأهلي، وتغير شكل التشكيل في الملعب بذلك حيث لعب محمد صلاح كمهاجم صريح في حين لعب وليد سليمان كجناح أيمن أمام أحمد المحمدي.

امام التغيير الثاني جاء بنزول الاعب عمرو وردة بديلاً لعبدالله السعيد، ليكون تبديل مركز بمركز، ولم يضف جديد، والتبديل الثالث جاء في العشر دقائق الأخيرة بدخول نبيل دونجا نجم بيراميدز بديلاً لمحمود حسن تريزيجية صاحب الهدف، ليلعب دونجا بذلك بجانب طارق حامد في وسط الملعب المدافع، ويعطي النني حرية التحرك في النواحي الهجومية.

وأضاع محمد صلاح فرصة خطيرة في أخر اللقاء سددها بيمينه ليتصدى لها الحارس، وبهذا الفوز يعتلي منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى والتي تضم كلاً من الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي بالإضافة إلى منتخب مصر.