محمود جاد حارس مرمى إنبي.. حديث العالم والسوشيال ميديا بعد تصديه “الأسطوري” أمام بيراميدز.. والحضري يوجه رسالة بطلب مفاجئ

تصدي حارس مرمى إنبي، محمود جاد، أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، يوم السبت، والذي وُصف بالتصدي المذهل و ” الاسطوري” أصبح حديث عالم كرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قدم جاد أداءًا مذهلًا يصعب تصديقه، الذي استطاع إنقاذ مرماه بطريقة خرافية واداء أكروباتي مذهل، وفي لقطة لن تُنسى في تاريخ الكرة المصرية والدوري المصري، وعلى الرغم من فوز بيراميدز برباعية نظيفة، إلا أن الإنقاذ الاستثنائي الذي قام به جاد “22 عامًا” كان محل إشادة وجعلته حديث السوشيال ميديا، حيث انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يصور عملية الإنقاذ المدهشة التي قام بها محمود جاد كانتشار النار في الهشيم.







عصام الحضري يوجه لمحمود جاد رسالة

ومن جهته وجه حارس مرمى المنتخب المصري، أكبر لاعب يشارك بمباراة في كأس العالم لكرة القدم، عصام الحضري رسالة إلى محمود جاد، وفقا لموقع “في الجول”، حيث أكّد أنه مستعد لمقابلة جاد، الذي يعتبر مثله الأعلى الحضري حسب تصريح سابق له، وقال الحضري في رسالته لجاد: “محمود جاد، أرغب في أن أقول لك (شد حيلك) وستصبح أسطورة.. أبارك لك على التصدي ضد بيراميدز، لأنك تستحق، اعمل جيدا ولا تلتفت لأحد”.







وتابع الحضري بطلب مفاجئ قائلًا: “قريبا أراك ونلتقط (صورة للذكرى)، لن أقول لك أتمنى أن تكون مثل الحضري بل أفضل منه وأن تكون من أفضل الحراس في العالم”.

الإنقاذ الأسطوري لجاد حديث العالم

وكانت البداية نشر مقطع الفيديو الذي يتضمن مشهد التصدي على موقع تويتر ، وبدا فيه أن جاد ينقذ مرماه بطريقة تبدو مستحيلة نوعًا ما وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حيث قام جاد بالخروج من منطقة الجزاء عندما لاحظ تمرير كرة عرضية بين لاعبين من فريق براميدز ليقطع الكرة من أمام لاعب بيراميدز برأسه، لتصل الكرة إلى لاعب آخر الذي سددها إلى المرمى الخالي، ولكن جاد ينهض سريعًا ويركض حتى للحاق بالكرة واستطاع القفز باتجاهها وإنقاذ مرماه باللحظة الأخيرة لتتحول بما يشبه الإعجوبة إلى ضربة ركنية وظهره إلى الملعب.