محمود جنش يجتمع مع امير مرتضي لتجديد عقده

اعرب محمود جنش الحارس الاول لنادي الزمالك ومنتخب مصر تفاؤله الشديد خلال الجلسة التى كانت بينه وبين نجل المشتشار “أمير مرتضى” المشرف العام على الكرة في القلعة البيضاء .ونشر عبر حسابه جنش صورة له مع بأمير عبر تويتر وغرد قائلا : ” أخبار جيده جدا بعد الاجتماع” .و بدأ جنش جلسات العلاج التأهيلي التى يخضع لها حالياً، بعد الجراحة الناجحه التى أجريت له فى ألمانيا اثر الإصابة بقطع تام فى وتر أكيلس من خلال مشاركته فى فتره التدريبات مع منتخب مصر الاول لكرة القدم قبل مباراةالجولة الثالثة امام منتخب أوغندا فى دور المجموعات من مم أفريقيا2019 ، التى أقيمت فى مصر وودع من خلالها منتخبا المصري من دور الـ16 بالهزيمة بهدف دون رد من جنوب أفريقيا.



نبدة عن محمود جنش

محمود عبد الرحيم اشتهر بـ”جنش” حارس مرمى نادي الزمالك والذي انضم له قادماً من النادي الأوليمبي وذلك في فتره 2011/2010 وبالتحديد في خلال فترة الانتقالات الشتوية، وأصبح الحارس الثالث للحارس الدولي الكبير عبد الواحد السيد، ثم اصبح الحارس البديل الثاني للحارس المرمي احمد الشناوي وكان أول ظهور له بقميص النادي الابيض أمام نادي الإنتاج الحربي في آخر جولة من الدوري الممتاز موسم 2011/2010. ثم باشر تألقه في عام 2016في نهائي دوري ابطال افريقا ، امام نادي صن داونز ثم حصد كأس السوبر في نفس العام مع نادي الزمالك بصد 3 ركلات جزاء ومن ثم اختاره المدير الفني للمنتخب الكره الاول وفى 23 يونيو 2018.