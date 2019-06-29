محمود جنش يغادر معسكر المنتخب الوطني بالعكاز ويلتقط صورة مع اللاعبين

غادر اللاعب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي منتخب مصر الوطني معسكر المنتخب صباح اليوم السبت 29 يونيو بعد إصابته بقطع فى وتر إكليس، وقد غادر جنش المعسكر بالعكاز وقد حرص لاعبو منتخب مصر على التقاط صورة تذكارية مع جنش ومواساته بعد الإصابة التى لحقت به فى تدريبات المنتخب المصري استعداداً لمباراة أوغندا.

وقد تعرض الحارس محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك والمنتخب الوطني للإصابة خلال مران أمس الجمعة حيث أصيب بقطع فى وتر إكليس ليتأكد غياب اللاعب لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر، وخضع جنش للِأشعة التى أثبتت إصابته بقطع فى وتر إكيلس ليضع حراسة المنتخب فى أزمة ليخوض المنتخب المصري المباريات المتبقية فى البطولة بحارسين فقط وهما محمد الشناوي وأحمد الشناوي.

وقد حرص حارسي المنتخب أحمد الشناوي حارس مرمي فريق بيراميدز، ومحمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي على الاتصال تليفونياً باللاعب محمود جنش للاطمئنان عليه ودعمه بعد الإصابة التى تعرض لها فى محاولة منهم لتخفيف الصدمة والآلم عن اللاعب، كما تم ضم حارس فريق سموحة محمد أبو جبل لمعسكر المنتخب للمشاركة فى التدريبات مع الثنائي محمد الشناوي وأحمد الشناوي فقط لتخفيف الحمل التدريبي عنهم وليس له حق المشاركة فى المباريات الرسمية.

وتمنع لوائح الاتحاد الأفريقي استبدال أى لاعب بآخر بعد انطلاق البطولة لأي سبب من الأسباب، وبهذا يخوض المنتخب المصري مبارياته بكل من محمد وأحمد الشناوي، وعلى الجانب الآخر فد رفض الجهاز الفني لنادي الزمالك رحيل حارس مرماه عمر صلاح خلال موسم الانتقالات الصيفية لتدعيم مركز حراسة المرمي فى النادي بجوار عماد السيد بعد إصابة محمود جنش الحارس الأول فى الزمالك حيث يحتاج لفترة طويلة للعودة للملاعب.