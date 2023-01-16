مدرب باريس سان جيرمان يهاجم لاعبيه بعد السقوط أمام رين

أكد كريستوف غالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان حزنه بسبب الهزيمة أمام رين صفر – 1 مساء أمس الأحد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، حيث طالب لاعبي الفريق باستعادة تركيزهم من جديد، قائلًا: «كأس العالم انتهت».

غالتييه وتصريحاته عن لاعبي باريس سان جيرمان

وفي تصريحات لمنصة «أمازون برايم فيديو» تحدث المدير الفني لباريس سان جيرمان قائلًا : «أشعر بخيبة أمل بشكل أساسي من الأداء. لم نصنع شيئاً، وكانت لنا أفضلية في مواقف محدودة للغاية، كثفنا تركيزنا على الاستحواذ على الكرة، وتراجع عدد كبير من اللاعبين دون تشكيل الضغط الكافي على دفاع رين».

وشدد غالتييه على إستيائه من أداء النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار بسبب عدم تشكيل خطورة واضحة على مرمى المنافس عند الدفع بالكرة إلى الأمام، ولم يكتفي بإنتقادهما فقد إتجه لإنتقاد النجم الفرنسي كيليان مبابي حيث قال إنه لم يقدم خطورة واضحه عند مشاركته من مقعد البدلاء بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني مكان هوجو إيتيكي.

وتابع غالتييه قائلًا أنه لابد من عودة باريس سان جيرمان إلى المسار الصحيح. فلابد من وجود المزيد من الترابط بين الخطوط.

وأكمل قائلا “نحن بحاجة للمزيد من الإيقاع والحدة والترابط الفني بين اللاعبين، لن أتحدث عن القلق، لكن يجب أن يكون هناك وعي. يمكننا أن نجد ألف عذر، ولكن كأس العالم انتهت».