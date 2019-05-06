مدرب ليفربول يورغن كلوب: نفتقد محمد صلاح أمام برشلونة ولكننا لن نستسلم

أكد مدرب نادي ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، صباح اليوم، الاثنين، أنّ مهاجمه محمد صلاح سيتغيب عن لقاء الغد ضد نادي برشلونة، في إطار إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال يورغن كلوب، في مؤتمر صحافي: “لن يكون بإمكانه المشاركة في مباراة الغد ضد نادي برشلونة، لأنّ لم يشف تمامًا من الإصابة التي تعرّض لها في اللقاء الأخير ضد نادي نيوكاسل، بالرغم من التحسّن الكبير الذي طرأ على إصابة محمد صلاح”.

وكان محمد صلاح تعرّض لإصابة قوية في المباراة الأخيرة ضد نادي نيوكاسل يونايتد، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي كسبها ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

احتفالًا كرويًا

دعا يورغن كلوب إلى جعل لقاء الدور نصف النهائي ضد نادي برشلونة الإسباني، يوم غد، بملعب إنفيلد، احتفالًا كرويًا كبيرًا، مشدّدًا على ضرورة أن يكون ليفربول في أحسن حالاته، حتى يحقق التأهل إلى الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

ولم يخف يورغن كلوب تأكيده على أنّ مباراة الغد ضد نادي برشلونة ستكون صعبة جدًا خاصة وأنّ زملاء سايدو ماني مطالبون بتسجيل أربعة أهداف كاملة، دون أن يتمكن ميسي وزملاءه من التهديف، حتى يترشحوا إلى الدور النهائي لمسابقة رابطة الأبطال الأوروبية.

وأشار إلى نادي برشلونة فريق صعب للغاية، ولكنه، في ذات الوقت، أكد أنّ نتيجة لقاء الذهاب، وثقل النتيجة لن يؤثر على لاعبي ليفربول المطالبين بأن يكون على أتمّ الاستعداد حتى يضمنوا ترشحهم، وكذلك، على جمهور ملعب إنفيلد أن يساعد اللاعبين على التألق والتركيز للوصول إلى الهدف المنشود.

مباراة صعبة جدًّا

قال يورغن كلوب: “صحيح أنّ تسجيل هدف مبكّر شيء جميل لنادي ليفربول، ولكن علينا أن نمنع نادي برشلونة من التسجيل، أي أنه علينا أن نسجّل، وفي ذات الوقت، علينا أن نمنع الخصم من التسجيل”، مؤكدًا أنّ كل المجموعة ستبذل جهدًا مضاعفًا لتحقيق الغاية، والوصول إلى النهائي.

وشدّد على أنه “برغم صعوبة المهمة، فالأمل في الترشح ما يزال قائمًا، وبالتالي لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي، لا لشيء إلا لأننا متأخرين بثلاثة أهداف، صحيح الأمر صعب، ولكنه ليس مستحيلًا، لأن لاعبيّ لديهم الشخصية القوية التي تساعدهم على العودة بقوة والتسجيل في مرمى برشلونة.

أضاف كلوب: “نحن مطالبون بتسجيل أربعة أهداف، لكننا برغم صعوبة المهمة، فإننا لن نعترف بالمستحيل، ولن نستسلم، بالرغم من غياب لاعبين مهمّين، ومن أفضل المهاجمين في العالم.

لن نستسلم

وعودة إلى مباراة نادي روما الإيطالي، الذي تمكن من إقصاء نادي برشلونة، خلال الموسم الماضي، برغم التقدم الحاصل في مباراة الذهاب (4/1)، أوضح يورغن كلوب: “لا، الوضع يختلف عمّا نحن فيه اليوم، لأن نادي روما تمكنت من تسجيل هدف، وهذا الهدف كان له دور كبير في تحقيق الترشح، فلو تمكنا نحن من تسجيل هدف، وخرجنا بنتيجة (3/1) لكان الوضع اليوم أفضل بكثير، ورغم ذلك، لن نستسلم”.

وسيلتقي نادي ليفربول الإنجليزي، يوم غد الثلاثاء، على ملعب إنفيلد، بنادي برشلونة، في إطار إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن كانوا انهزموا في ملعب كامب نو ببرشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.