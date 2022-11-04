مدرب منتخب الكويت الحالي.. تعرف إلى السيرة الذاتية للبرتغالي روي بينتو
تعاقد الاتحاد الكويتي لكرة القدم في صيف 2022 مع المدير الفني البرتغالي القدير روي بينتو لقيادة منتخب الكويت الأول خلال الفترة القادمة، حيث نُقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية للبرتغالي روي بينتو مدرب منتخب الكويت، سوف تكون أول مهمة رسمية للمدير الفني للأزرق الجديد، هي المشاركة في كأس الخليج 2023 “خليجي 25” الذي يُقام في يناير القادم بمدينة البصرة العراقية.
من هو روي بينتو مدرب منتخب الكويت الجديد؟
- هو روي فرناندو سيلفا بيريرا بينتو من مواليد البرتغال عام 1972 (50 عامًا).
- روي بينتو مدرب منتخب الكويت، كان لاعبًا دوليًا مع منتخب البرتغال، ولعب كلاعب وسط مدافع لأندية بنفيكا وسبورتنج لشبونة وبوافيستا.
- بعد نهاية مسيرته كلاعب اتجه للتدريب، ودرب العديد من الأندية البرتغالية كان منها نادي بوافيستا وتونديلا.
- درب نادي بانكوك التايلاندي.
- درب منتخبات البرتغال تحت 20 سنة وتحت 19 و18 و17 سنة.
- كما درب روي بينتو فريق الأهلي السعودي تحت 23 سنة وفاز معه بكأس الأمير فيصل بن فهد.