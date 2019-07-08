مدغشقر وكل ماتريد أن تعرفه عنها وعن منتخبها

(باريا) هو لقب منتخب مدغشقر، هو نوع من أنواع الجاموس المشهور فى البلد، لم يسبق لفريق مدغشقر لكرة القدم التأهل لبطولة كأس العالم، وتأهل ليلعب فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ المقامة فى مصر، ويدير فريق منتخب مدغشقر لكرة القدم (إتحاد مدغشقر لكرة القدم)، كان اسمه في السابق منتخب جمهورية مالاغاشي لكرة القدم منذ عام ١٩٥٨ إلي عام ١٩٧٥.

(الجمهورية المالاجاشية) هو الاسم القديم (لجمهورية مدغشقر)، هى جزيرة فى المحيط الهندى فى جنوب شرق قارة أفريقيا، وهى تعتبر من أكبر الجزر في العالم إذ تحتل المرتبة الرابعة من أكبر جزر العالم، ويعيش ثلث سكان مدغشقر تحت خط الفقر ومتوسط دخل الفرد أقل من ١.٢٥ دولار فى اليوم، ومساحة جزيرة مدغشقر ٥٨٧٠٤١ كم مربع وعاصمتها (أنتاناناريفو) ولغتها الرسمية (الملغاشية والفرنسية) ويسمى السكان (مدغشقريون) ويتراوح عدد سكانها ٢١٩٢٦٢٢١ نسمة نظام الحكم (جمهورية شبه رئاسية)، وعملتها تسمى (أرياري).

انفصلت أراضي مدغشقر عن قارة أفريقيا منذ ١٦٠ مليون سنة، ولم يوجد فيها بشر حتى سنة ٥٠٠ ميلادية حيث لم تطأ عليها قدم إنسان إلا عندما قدم إليها بخارى من جنوب شرق آسيا قادمين بواسطة الزوارق الشراعية، ويوجد في مدغشقر نباتات وحيوانات ليس لها مثيل في أي مكان أخر فى العالم.

أظهرت أبحاث الحمض النووي أن نصف الشعب أسترونيزى (الأسترونيزية هم فئات متنوعة من سكان جنوب سرق أسيا مثل التايوانيين الأصليين وأندونيسيا وماليزيا والفلبين وبروناي وميكرونيزيا وبولينيزيا) والنصف الأخر من شرق أفريقيا، والناس فى المناطق الساحلية هم من أصول أفريقية، والقبائل العربية تعيش فى جنوب غرب البلاد، وهم عرب مدغشقر القدماء الذين فقدوا هويتهم، ويوجد بها أيضا أقليات صينية وهندية وأوروبية فرنسية،

يتحدث العامة لغة ملغاشية ويتحدث المتعلمون اللغة الفرنسية. يشكل الإسلام حوالي ٧٪ من السكان، والمسيحية ٤٥٪ من السكان مقسمة بالتساوي بين الكاثوليك والبروتستانت، وباقي السكان يمارسون طقوس دينية تقليدية.