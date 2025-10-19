مربوحة.. نتيجة مباراة مولودية الجزائر وكولومب الكاميروني اليوم في افريقيا

يلتقي حاليًا نادي مولودية الجزائر مع نادي كولومب الكاميروني اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 في مباراة الذهاب من الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تُقام المباراة في العاصمة الكاميرونية حيث معقل وجماهير الفريق الكاميروني، نادي مولودية الجزائر يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية اليوم، تُساعده قبل لقاء العودة بالجزائر.

نتيجة مباراة مولودية الجزائر والفريق الكاميروني اليوم:

– أسماء لاعبي وتشكيل مولودية الجزائر الأساسي اليوم هو: فندوز، عبد اللاوي، بن خماسة، بايازيد، فرحات، غزالة، حلايمية كيبري، نعيجي، بوقرة، بن حوة.

– بداية المباراة الآن.

– تابعونا مع أهم الأحداث.

مولودية الجزائر 0 – 0 كولومب الكاميروني.