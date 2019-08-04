مرتضى منصور: شرائي للاعبين بالكاش والأهلي بيشكك “برنامج الزمالك اليوم”

أطلق رئيس نادي الزمالك الأستاذ مرتضى منصور تصريحات قوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد جمال في حلقة السبت من “برنامج الزمالك اليوم”، وأكد أن نادي الزمالك دفع نقدا قيمة الصفقات التي أبرمها خلال موسم التعاقدات الصيفية الحالية 2019، مؤكدا أن صفقات الأهلي تتم على النوتة، قائلا “الأهلي بيشكك”، وأضاف مرتضى منصور “جماهير الزمالك سعيدة، لعلمهم أن بطولة الدوري سرقت لفعل فاعل” على حد قوله.

مرتض منصور: رفضت محمود متولي وأفشة

وقال رئيس نادي الزمالك “عُرض على أفشة ورفضته”، وأضاف عُرض على محمود متولي “على البيعة” فوق صفقة محمد عواد ورفضته”، مؤكدا أن صفقات نادي الزمالك هي الأقوى، كما هاجم رئيس نادي الزمالك مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر متهما أياه بالتسبب في إصابة محمود جنش خلال التدريبات أثناء بطولة كأس أمم أفريقيا.

وعن مدرب الزمالك الجديد، فمن تصريحات مرتضى منصور خلال برنامج الزمالك اليوم أمس السبت، أكد أن أحمد وأمير مرتضى منصور، سيلتقوا غدا مع ثلاثة مدربين أجانب للوصول إلى اتفاق مع أحدهم، مؤكدا أن سفر أحمد وأمير على نفقتهم الخاصة، والمدرب القادم قبل التوقيع سينزل في مصر على نفقتهم الخاصة أيضا، مؤكدا أن المدرب القادم كبير ومتميز.