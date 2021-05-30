مرتضى منصور يعلن عن قيمة التعويض الذي سيطلبه بعد حكم القضاء الإداري بإلغاء إيقافه

بعد صدور قرار اللجنة الأولمبية في أكتوبر الماضي بإيقاف رئيس نادي ألزمالك، مرتضى منصور، لمدة أربع سنوات مع تغريمه 100 ألف جنيها، جاء اليوم حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء القرار، الأمر الذي اعتبره منصور انتصار كبير له في مواجهة اللجنة الأولمبية.

مرتضى منصور يسجد شكرا لله ويشكر جماهير ألزمالك

وعبر رئيس نادي ألزمالك “الشرعي” كما وصف نفسه من خلال منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن شكره وامتنانه لجماهير نادي ألزمالك وأعضاء الجمعية العمومية للنادي قال فيه “مرتضي منصور رئيس نادي ألزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكرا الله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير ألزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزله أربعة سنوات”.

تعويض 20 مليون جنيه

وتوعد مرتضى منصور الجنة الأولمبية وعلى رأسها هشام حطب برفع دعوى تعويض بمبلغ 20 مليون جنيه حيث أضاف في تدوينته “وغدا سيقيم المستشار مرتضي منصور دعوي قضائية ضد هشام حطب ولجنته مطالبا منهم بتعويض 20 مليون جنيه عن الأضرار التي أصابته من قرارهم الانتقامي بعزله والذي ألغته محكمة القضاء الإداري اليوم”

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