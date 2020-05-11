مرتضى منصور يعلن وفاة مسؤول الزراعة بنادي الزمالك بفيروس كورونا (فيديو)

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عن وفاة مسؤول الزراعة الخاص بالنادي مصابا بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة الماضية، في ظل تفشي المرض بشكل كبير وزيادة أعداد الإصابات وانتقاله من فرد إلى آخر، موضحا أن المصاب كان يخجل من القول بأنه مصاب بفيروس كورونا.

وأردف مرتضى منصور رئيس الزمالك، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” أنه اتخذ قرار بغلق نادي الزمالك بعدما علم بوفاة مسؤول الزراعة بفيروس كورونا، مشددا على كافة العاملين بالنادي أن فيروس كورونا ليس عارا على أحد وأنه يجب على الجميع إن كان مصابا يخبره بالأمر.

مرتضى منصور: يجب النظر في إجراءات السلامة قبل عودة الدوري

وأشار إلى أن مدير الشؤون الإدارية بالنادي كان لديه علم بالواقعة ولكنه لم يخبر أحد موضحا أنه كان قد أعطى تعليمات بعدم دخول مسؤول الزراعة بعدما علم بإصابته ولكنه تلقى خبرا بوفاته خلال الساعات الماضية، موضحا أنه ابتُلي بفيروس كورونا وهذا ليس عيبا فيه أو في شخصيته وإنما هو قضاء وقدر.

وأوضح أنه بعد حدوث تلك الواقعة يجب على الجميع النظر إلى مسابقة الدوري المصري وإجراءات السلامة الخاصة باللاعبين قبل اتخاذ قرار بعودة الدوري المصري في ظل ما تشهده الملاعب والأندية من وفيات وإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية وزيادة الأعداد يوما بعد يوم.