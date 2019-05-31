مرتضى منصور يُعلن عن أربعة قرارات هامة بعد تعادل الزمالك والإنتاج

بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي، مساء أمس الخميس، أعلن رئيس نادي الزمالك الأستاذ مرتضى منصور عن أربعة قرارات هامة وحاسمة في أعقاب خسارة نقطتين هامتين، قرارات رئيس الزمالك، أعلن عنها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد جمال في برنامج “الزمالك اليوم” والذي يذاع على قناة المحور، تقدم الزمالك في مباراة اليوم عن طريق خالد بوطيب قبل أن يتعادل معاذ الحناوي للإنتاج عن طريق ركلة جزاء.

القرار الأول: إنتهاء مسيرة جروس مع الزمالك

وصف مرتضى منصور المدير الفني السويسري جروس “بالفاشل”، وقال أنه مدرب ظالم، مضيفا أن مشوار جروس انتهى مع الزمالك، وأن عقده انتهى مع الفريق أمس الخميس، وقال أن أي مدرب مصري يمتلك الجيل الحالي من اللاعبين كان بامكانه تحقيق كل البطولات.

القرار الثاني: خالد جلال مدربا جديدا للفريق

وأضاف المستشار مرتضى منصور أنه اتفق رسميا مع الكابتن خالد جلال ليقود الفريق خلال الفترة القادمة، مؤكدا ان جلال يعكف الآن على تجهيز قائمة الجهاز الفني المعاون له، وقال منصور أن جلال نجح مع الفريق الموسم الماضي وحقق الكأس وهزم الأهلي.

القرار الثالث: تجميد مكافآت الفوز بالكونفدرالية

أعلن رئيس نادي الزمالك عن تجميد مكافآت الفوز بالكونفدرالية لكل أعضاء الفريق، تلك المكافآت التي تصل إلى 8 مليون جنية تقريبا.

القرار الرابع: مباراة الحرس

وقال الأستاذ مرتضى منصور أن الزمالك لن يلعب لقاء حرس الحدود، قبل أن يلعب الأهلي مباراة المقاولون العرب.