مرتضي منصور يحسم موقف حمدي النقاز وفرجاني ساسي من اللعب مع الزمالك في نهائي كأس مصر







في تصريح لمرتضي منصور رئيس نادي الزمالك حول موقف اللاعبين حمدي النقاز وفرجاني ساسي من اللعب مع فريق الزمالك في مباراة كأس مصر، صرح أنه قام بالاتصال بالمسئولين في الإتحاد التونسي وطلب منهم إستمرار اللاعبين مع الفريق الأبيض بدلاً من أن ينضموا إلي معسكر نسور قرطاج، وبالفعل حصل على موافقة من الاتحاد التونسي لكرة القدم باستمرار اللاعبين مع فريق نادي الزمالك أثناء مواجهة نادي بيراميدز في مباراة نهائي كأس مصر.







وأشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أيضاً أنه تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي للحصول علي الموافقة باستمرار اللاعبين محمد صبحي، حمدي عبد السلام، إمام عاشور ومصطفى محمد مع فريق الأبيض وعدم الانضمام إلى معسكر المنتخب الأوليمبي، وهو ما حصل علية بالفعل.







أما بالنسبة إلي مباراة نادي الزمالك مع نادي بيراميدز، فقد تأهل نادي بيراميدز إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على نادي بتروجيت بهدفين مقابل لاشئ في مباراة نصف النهائي التي أُقيمت مساء أمس الإثنين، وقد تم تسجيل الهدفين في الشوط الأول من اللاعبين إريك تراوري وإبراهيم حسن.







وقد تم تحديد يوم الأحد القادم 8 سبتمبر ليكون موعد مباراة نهائي كأس مصر بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز.

ويُذكر أن أول مباراة جمعت الزمالك في مواجهة بيراميدز كانت في يوم 14 ديسمبر عام 2014، في الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لنادي بيراميدز.





