مركز التسوية والتحكيم يُصدر حكم نهائي بإلغاء هبوط الداخلية والنجوم وبتروجيت

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكم نهائي بإلغاء هبوط فرق الداخلية والنجوم وبتروجيت لدوري القسم الثاني واستمرارهم فى الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2019 / 2020 وقد أكد ذلك الأستاذ عثمان الدسوقي المشرف العام على فريق الداخلية حيث أكد بأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي قد اصدر حكماً نهائياً بإلغاء الهبوط الموسم الماضي واستمرار الفرق التى هبطت فى الدوري الممتاز هذا الموسم.

وكانت فرق بتروجيت والداخلية والنجوم قد حصلت على المراكز 16، 17، 18 على الترتيب فى الدوري الممتاز المصري الموسم الماضي، وقد لجأت هذه الأندية الثلاثة إلى مركز التسوية وفض المنازعات من اجل المطالبة بإلغاء الهبوط وتضمنت الدعوى المقدمة من الأندية الثلاثة العديد من الأسباب التى تدعو لبطلان مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي 2019 / 2020 وأن هذه الأندية من حقها الاستمرار فى الدوري وعدم الهبوط.

كما أكد الأستاذ محمد الطويلة رئيس نادي النجوم بأنه لا يحق لاتحاد الكرة المصري الطعن على الحكم النهائي بإلغاء الهبوط واستمرار الأندية الثلاثة النجوم والداخلية وبتروجيت، وصرح الأستاذ محمد الطويلة “لقد حصلنا على حكم نهائي بإلغاء هبوط الأندية الثلاثة للقسم الثاني وسنعود للدوري الممتاز”، وأضاف “الحكم يُعد نهائياً، واتحاد الكرة ولجنة الاستئناف رفضوا نظر الشكوى من البداية لذلك ليس لهم حق فى الطعن على القرار”.

وكانت أندية أسوان وطنطا ونادى مصر قد صعدت الموسم الماضي من دوري القسم الثاني للدوري الممتاز، وفى حالة تطبيق القرار سيكون عدد أندية الدوري 21 نادي بدلاً من 18 نادي، وقد تواجد مسئولو الأندية الثلاثة النجوم وبتروجيت والداخلية بمقر اتحاد الكرة اليوم للمطالبة بتنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإلغاء الهبوط والاستمرار فى الدوري الممتاز الموسم الجديد 2019 / 2020 الذى سيدأ فى شهر سبتمبر المقبل.