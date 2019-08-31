مشاجرة ماني وصلاح تتصدر السوشيال ميديا

حازت ردة فعل النجم السنغالي ساديو ماني العنيفة تجاه زميله في الفريق النجم المصري محمد صلاح اهتمام وسائل الإعلام العالمية والعربية الرياضية وكانت هذه اللقطة هي محور الحديث والتحليل بعد المباراة في استوديوهات التحليل الرياضية.

سبب المشكلة بين ماني وصلاح:

وكان المدرب يورجن كلوب قد قام بإخراج ساديو ماني من الملعب في الدقيقة 82 ليحل محله اللاعب شاكيري ليقوم ماني بركل أرضية الملعب والصياح بشكل مبالغ فيه ضد أصدقائه على دكة البدلاء كما رفض ماني مصافحة بديله شاكيري عند خروجه من أرضية الملعب.

ثم أخذ ماني يلوح بيديه شارحًا سبب غضبه وانفعاله وهو أنانية محمد صلاح المبالغ فيها ورفضه تمرير الكرة لماني وهو في وضع مميز للتسجيل مفضلًا محاولة التسجيل بنفسه في شباك فريق بيرنلي.

ماذا فعل يورجن كلوب مع اعتراض ماني؟

وكانت ردة فعل المدرب المخضرم الألماني يورجن كلوب من أفضل ما يكون إذ اكتفى بالابتسام فقط ولم يقم يبدي أي امتعاض ضد ما فعله لاعبه على دكة الإحتياط.

واختلف محلل بين سبورت الكابتن محمد أبو تريكة مع زميله الدكتور طارق في تحليل ردة فعل ساديو ماني ضد محمد صلاح حيث يرى أبو تريكة أن فعل ساديو ماني غير مقبول ولكنه مُتفهم، بينما يرى دكتور طارق أن هذا الفعل هو تراكم لعديد من المشكلات السابقة في المواسم السابقة.