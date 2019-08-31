مشادة حادة جدا بين رانيا علواني ومشجعي الأهلي على صفحات السوشيل ميديا

دخلت الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس أدارة النادي الأهلي، منذ قليل في مشادة حادة جدا مع مشجعي النادي الأهلي، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بسبب سوء أدارة النادي الأهلي من مجلس الإدارة الحالي.

وردت رانيا علواني على احد مشجعي الأهلي قالة له هو “أحنا بندرب مركز شباب ده أحنا بندرب نادي كبير، وبعدين هو حضرتك ما اخدتش الدوري وان كنت زعلان تعالى درب انت”

ورد مشجع النادي الأهلي على الدكتورة رانيا علواني قالا لها أن ” “لا حضرتي طلعت بفضيحة من صنداونز وخسرت من بيراميدز في الكأس ولو المقياس الدوري ما مجلس الاستاذ محمود طاهر كسبه يبقى وقفنا ضدهم ليه”، وتحدث مشجع الأهلي عن فشل الإدارة وفشل مجلس الاداراة الحالي.

وفي الحقيقة أن المشاداة بين مشجعي الأهلي ورانيا علوني دخل فيها الكثير من محبي رانيا علواني والذين نصحوها بالابتعاد عن الرود وعن اداراة صفحتها بنفسها وأنها يجب عليها أن تختار أحدا لكي يدير حسابها لأنها بذلك ستخسر الكثير من متابعينها.

هذ بالإضافة أن المشادات على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت على الفيس بوك وعلى تويتر بين رانيا علوواني وبعض من مشجعي الزمالك أيضا.

وقالت الدكتورة رانيا علواني : لا يوجد مشكلة في إنتقادي أو إنتقاد آي شيء ولكن لا يتم سبي ويقال لي مكانك المطبخ ، “على فكره انا بعرف أطبخ كويس أبقى تعالى اكلك”