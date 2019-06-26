بداءت مباراة مصر و الكونغو منذ قليل

و قام نادى ليفربول الإنجليزي، بتوجيه رسالة إلى محمد صلاح قبل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء وكتب نادى ليفربول، عبر صفحته على موقع “تويتر”،
“فى ثانى مباريات منتخب الفراعنة، الملك المصرى محمد صلاح يواجه منتخب الكونغو الديموقراطية ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، كل التوفيق يا صلاح”.
موعد مباراة مصر و الكونغو
ويلتقي منتخب مصر مع الكونغو الديموقراطية، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية في المجموعة الأولي ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
القنوات التي تنقل مباراة مصر و الكونغو
ستنقل المباراة على قناة “تايم سبورت” على ترددين أرضي وفضائي؛ وتردد الأرضي هو UHF32 أما تردد الفضائي هو 11449 أفقي، ونقلت تردد القناة على الى نفس تردد القناة الثانية الأرضية بحيث يسهل الوصول لها عن طريق البحث التلقائي عبر الإريال الهوائي العادي.
بداءت مباراة مصر والكونغو منذ قليل على الترددات الأرضية
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