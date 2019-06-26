بداءت مباراة مصر و الكونغو منذ قليل

امتلأت مدرجات استاد القاهرة الذي يستضيف مباراة مصر و الكونغو وذلك بحضور ما يقارب 65 الف مشجع وحرصوا على الحضور لكي يشاهدو اللقاء الذي يجمع الفريقين وذلك اليوم في تمام العاشرة مساءا.

ويواجه منتخب مصر منتخب الكونغو في مباراة مصر و الكونغو في العاشرة مساء اليوم الموافق الاربعاء وذلك بالجولة الثانية للمجموعة الأولى في كأس الامم الأفريقية 2019 وتستضيفها مصر وذلك حتي 19 يوليو من الشهر القادم.

و قام نادى ليفربول الإنجليزي، بتوجيه رسالة إلى محمد صلاح قبل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء وكتب نادى ليفربول، عبر صفحته على موقع “تويتر”، “فى ثانى مباريات منتخب الفراعنة، الملك المصرى محمد صلاح يواجه منتخب الكونغو الديموقراطية ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، كل التوفيق يا صلاح”. موعد مباراة مصر و الكونغو ويلتقي منتخب مصر مع الكونغو الديموقراطية، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية في المجموعة الأولي ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. القنوات التي تنقل مباراة مصر و الكونغو