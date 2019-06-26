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بداءت مباراة مصر و الكونغو منذ قليل

كتب خلود جمال رزقفي آخر تحديث
بداءت مباراة مصر و الكونغو منذ قليل
مشاهدة مباراة مصر و الكونغو يوم الاربعاء
امتلأت مدرجات استاد القاهرة الذي يستضيف مباراة مصر و الكونغو وذلك بحضور ما يقارب 65 الف مشجع  وحرصوا  على الحضور لكي يشاهدو اللقاء الذي يجمع الفريقين وذلك اليوم في تمام العاشرة مساءا.
ويواجه منتخب مصر منتخب الكونغو في مباراة مصر و الكونغو في العاشرة مساء اليوم الموافق الاربعاء وذلك بالجولة الثانية للمجموعة الأولى في كأس الامم الأفريقية 2019 وتستضيفها مصر وذلك حتي 19 يوليو من الشهر القادم.

و قام نادى ليفربول الإنجليزي، بتوجيه رسالة إلى محمد صلاح قبل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء وكتب نادى ليفربول، عبر صفحته على موقع “تويتر”،

“فى ثانى مباريات منتخب الفراعنة، الملك المصرى محمد صلاح يواجه منتخب الكونغو الديموقراطية ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، كل التوفيق يا صلاح”.

موعد مباراة مصر و الكونغو

ويلتقي منتخب مصر مع الكونغو الديموقراطية، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية في المجموعة الأولي ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

القنوات التي تنقل مباراة مصر و الكونغو

ستنقل المباراة على  قناة “تايم سبورت” على ترددين أرضي وفضائي؛ وتردد الأرضي هو UHF32 أما تردد الفضائي هو 11449 أفقي، ونقلت تردد القناة على الى نفس تردد القناة الثانية الأرضية بحيث يسهل الوصول لها  عن طريق البحث التلقائي عبر الإريال الهوائي العادي.

بداءت مباراة مصر والكونغو منذ قليل على الترددات الأرضية

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عن الكاتب

خلود جمال رزق

مدرسة رياضيات، وكاتبة ومدونة، عملت في كثير من المواقع الاخبارية والمتصدرة ولدي العديد من المواقع التي تتصدر محركات البحث، اما عن اختصاصي في الكتابة هو تفسير الاحلام، سوف تنالون مني كافة المعلومات في هذا المجال فهو بحر كبير ممتع لمن يتمعن فيه، وهذه هوايتي المفضلة منذ صغري وهي الكتابة

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