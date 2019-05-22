طريقة مشاهدة مباريات الأمم الأفريقية مجانًا علي البث الأرضي الرقمي

مع أقتراب بطولة الأمم الأفريقية وفي ظل حالة من الترقب يشهدها عشاق الكرة في مصر لمشاهدة مبارياتها، أعلن التلفزيون المصري تنويهات للمشاهدين، عبر جميع قنواته الخاصة عن طريقة استقبال مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 لمشاهدتها علي البث الأرضي الرقمي.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن بدء بث قناة تايم سبورت الجديدة التي ستنقل جميع مباريات البطولة عبر التردد الأرضي فقط، وذلك من قبل الهيئة الوطنية للإعلام، الذي أعلنت في وقت سابق عن طريقتين لاستقبال بث القناة علي البث الأرضي المصري لمشاهدة مباريات كاس الأمم الأفريقية مجانا بجودة عالية جدا للقنوات الأرضية تضاهي جودة الصورة في قنوات القمر الصناعي.

طريقة مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانا

الطريقة الأولي إذا كانت الشاشة الخاصة بك تدعم خاصية استقبال البث الأرضي الرقمي، هي:

يجب عليك إن تقوم بتركيب الهوائي الأرضي. ثم قم بتوجيه الهوائي الأرضي بعد تركيبه نحو محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك. ثم في المدخل المخصص له بالشاشة RF، قم بتوصيل الكابل الخاص بالهوائي الأرضي. ثم قم بالدخول على قوائم البحث الخاصة على الشاشة للبحث على الإرسال الأرضي الرقمي حتي أنتهاء البحث. ون ثم أحتفظ بالقنوات التي استقبلتها.

الطريقة الثانية إذا كانت الشاشة الخاصة بك لا تدعم خاصية استقبال البث الأرضي الرقمي، هي:

يجب عليك شراء الجهاز المخصص باستقبال البث الأرضي الرقمي، ويجب ان يكون مدون عليه DVBT” أو “DVBT2”. يجب عليك إن تقوم بتركيب الهوائي الأرضي. ثم قم بتوجيه الهوائي الأرضي بعد تركيبه نحو محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك. ثم في المدخل المخصص له بالشاشة RF، قم بتوصيل الكابل الخاص بالهوائي الأرضي. من خلال كابل ثلاثي أو كابل HDMI، قم بتوصيل جهاز استقبال البث الأرضي الرقمي بالشاشة. ابحث عن الإرسال الأرضي الرقمي، من خلال قوائم البحث الخاصة على الشاشة للبحث. قم بالاحتفاظ بالقنوات التي استقبلتها على الجهاز.

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا Time Sport