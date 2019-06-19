مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية وطريقة استقبال تايم سبورت على التلفزيون الأرضي

جميع عشاق الساحرة المستديرة في مصر ينتظرون بلهفة فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي من المنتظر إقامتها على أرض مصر في هذا الموسم، حيث تبدأ البطولة بالمباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي في 21 يونيو 2019، ومن الجدير بالذكر أن مصر قد حازت على لقب البطولة 7 مرات، نتابع للتعرف على طريقة استقبال تايم سبورت على التلفزيون الأرضي، حيث من المنتظر أن تقوم قناة تايم سبورت الرياضية بنقل البث المباشر والحي من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

طريقة استقبال تايم سبورت على التلفزيون الأرضي

تضم قناة تايم سبورت الرياضية مجموعة من أبرز الإعلاميين المصريين، ومن المقرر أن تنقل القناة البث المباشر لفعاليات مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تبدأ من يوم 21 يونيو من الشهر الجاري في يوم الجمعة، وحتى يوم 19 يوليو 2019.

من الجدير بالذكر أن هناك 4 من الدولة العربية تشارك في البطولة من بين 24 منتخب أفريقي وهم كل من المغرب وتونس والجزائر ومصر، ويمكن مشاهدة ومتابعة البث المباشر لمباريات البطولة والمباراة الافتتاحية في يوم 21 يونيو 2019 عبر قناة تايم سبورت الرياضية، كما يمكن الاستمتاع بالمشاهدة من خلال استقبال تايم سبورت على التلفزيون الأرضي، والمشاهدة بجودة عالية وبدون تقطيع.

تردد قناة تايم سبورت