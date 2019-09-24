مصدر باتحاد الكرة يُعلن التشكيل النهائي للجهاز الفني للمنتخب بقيادة البدري

كشفت مصادر مسئولة بالاتحاد المصري لكرة القدم عن التشكيل النهائي للجهاز المعاون للكابتن حسام البدري فى قيادة منتخب مصر لكرة القدم، حيث أكدت المصادر بأن الكابتن حسام البدري قد استقر على التشكيل النهائي لجهازه المعاون وأنه من المتوقع الإعلان الرسمي عن التشكيل الكامل للجهاز الفني لمنتخب مصر غداً الأربعاء 25 سبتمبر.







وقد استقر الكابتن حسام البدري على التشكيل النهائي لجهازه المعاون وذلك بعد أن شهد مقر الاتحاد المصري لكرة القدم جلسة جمعت بين حسام البدري ومعاونيه وأعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بغدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ عمرو الجناينى.

التشكيل النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري :-







حسام البدري مديراً فنياً. محمد بركات مديراً للكرة. أحمد أيوب مدرب عام طارق مصطفى مدرب عام سيد معوض مدرب مساعد. أيمن طاهر مدرب حراس المرمي. محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي للمنتخب. شادي بركات أخصائي التأهيل النفسي. على محمد على إداري المنتخب. مينا سامح إداري المنتخب

كما أن المصدر المسئول باتحاد الكرة أكد بان الكابتن محمد شوقي سوف ينضم للجهاز المعاون للمنتخب المصري فى منصب المدرب المساعد وذلك بعد الانتهاء من بطولة أفريقيا تحت 2 سنة والتي سوف تقام فى مصر فى شهر فبراير 2019.

ويضم الجهاز المعاون لمنتخب مصر الكابتن محمد بركات الذى يعمل لأول مرة فى الأجهزة الفنية للمنتخبات المصرية وذلك منذ اعتزاله الكرة حيث أنه عمل من قبل فى مجال الإعلام.