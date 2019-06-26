مصر ضد الكونغو .. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة

ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم اليوم اللقاء المرتقب بين منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولي في كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر على أرضها، يدخل المنتخب المصري لقاء اليوم وبحوزته ثلاثة نقاط تحصل عليها من لقاءه الأول أمام منتخب زيمبابوي في أفتتاح البطولة يوم الجمعة الماضية، بينما على الجانب الآخر يلعب الفريق الكونغولي مباراته الثانية ورصيده من النقاط (صفر) بعد أن خسر لقاءه الأول أمام فريق أوغندا بنتيجة 0-2.

موعد مباراة مصر ضد الكونغو اليوم والقنوات الناقلة

هذا ومن المقرر أن تُلعب مباراة اليوم بين فريقي مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنقل فاعليات المباراة عبر قناة بي أن سبورت MAX hd1, MAX hd2، وعلى البث الأرضي عبر قناة تايم سبورت الأرضية.

التشكيل المتوقع لفريق المنتخب المصري

من المتوقع أن يشهد منتخب الفراعنة التشكيل التالي:

في حراسة المرمى (محمد الشناوي)، ويشارك في خط الدفاع كل من (احمد المحمدي، ومحمود علاء، وأيمن أشرف، أحمد حجازي أو باهر المحمدي)، وفي خط الوسط كل من (محمود حسن تريزيجيه، ومحمد النني، وطارق حامد، وعبد الله السعيد، والنجم الكبير محمد صلاح)، ويهاجم المنتخب بلاعب النادي الأهلي مروان محسن.

جدير بالذكر أن أخر لقاء جمع بين منتخب مصر ومنتخب الكونغو الديمقراطية كان في عام 2012 وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.