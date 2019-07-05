مصر ضد جنوب أفريقيا في كاس الامم الافريقية 2019 | نصائح والاحتمالات

ستواجه مصر ضد جنوب إفريقيا في نهائي 1/8 من كأس امم إفريقيا وذلك يوم السبت مصر يائسة للفوز باللقب على أرض الوطن، بعد خسارتها في نهائي الطبعة الأخيرة أمام الكاميرون والفراعنة هم أكثر دول إفريقيا نجاحًا، حيث فازوا بالكأس في سبع مناسبات سابقة، بينما حصل جنوب إفريقيا على لقب قاري واحد باسمهم، وقد عاد في عام 1996.

آخر لعبة بينهم: 06.09.2016 وكانت مباراة ودية دولية: (جنوب أفريقيا – مصر) انتهت على 1: 0

آخر لعبة على أرض مصر: 05.06.2011 تصفيات كأس الأمم الأفريقية : (مصر – جنوب أفريقيا) انتهت على 0: 0

مصر ضد جنوب أفريقيا 2019 | نصائح والاحتمالات

التوازن بين الدولتين متساوٍ، حيث سجل كل منهم انتصارات ثلاثة وانتهت مباراة واحدة بالتعادل ولم يتمكن أي من الفريقين من تسجيل أكثر من مرتين في مباراة واحدة، حيث كان واحدًا فقط من مواجهات السبعة التي تضم أكثر من 2،5 هدفًا، وكان ذلك أيضًا اللقاء الوحيد لأهداف الشهود من كلا الطرفين

ولم يهزم جنوب افريقيا في الاجتماعات الثلاثة السابقة مع مصر، ولم يتنازل عن هدف واحد في تلك المباريات والجدير بالذكر أن مضيف “كأس الامم الافريقية” من مصر يتقدم بخمس مباريات متتالية، واليكم القنوات الناقلة لـ مباريات دور ال16 كاس امم افريقيا 2019 | تردد قناة تايم سبورت 2019 الجديد على النايل سات وتردد تردد قناة beIN Sport HD1 – تردد قناة بي ان سبورت حيث أنهى مرحلة المجموعات بأقصى تسع نقاط ولم يتخل عن هدف واحد في الاجتماعات الثلاثة وأنتجت واحدة فقط من مبارياتها الخمس الأخيرة أكثر من 2،5 هدفًا، وشهدت نفس الأهداف أيضًا في كلا الطرفين.

لقد خسر الفراعنة مباراتين فقط من عشرين مباراة سابقة عندما أدرجوا ضمن قائمة المضيفين، وفازوا في كل واحدة من آخر سبع مباريات ولحسن الحظ، وصلت جنوب إفريقيا إلى مراحل خروج المغلوب، بعد فوزها بمباراة واحدة في دور ال16 وفقدان مباراتي مجموعتين أخريين وانتهت كل واحدة من هذه المباريات بنفس النتيجة من 1: 0، ولم تتضمن أي من مباريات الخمس الأخيرة أكثر من 2،5 هدفًا ولم يشهد أي من البلدين المشاركة.