مصر ضد جنوب إفريقيا | كاس الامم الافريقية 2019

لم تواجه مصر ضد جنوب أفريقيا في العديد من المباريات الرسمية، لكن لكل مواجهة شخصية خاصة وكتبت التاريخ، 11 مباراة، بما في ذلك 4 مباريات رسمية.

كانت أول مباراة رسمية في كأس الأمم الأفريقية عام 1996، البطولة التي نظمتها جنوب أفريقيا، في مرحلة المجموعات وفاز المنتخب المصري 1-0 بفضل أحمد الكاس الذي كان سبب تأهل مصر للدور الثاني وكانت المواجهة الثانية بمثابة النجمة الرابعة على قميص فريقنا حيث تغلبنا على أولاد بافانا بافانا 2-0 في نهائي 1998 الذي أقيم في بوركينا فاسو.

بشكل عام، فازت جنوب إفريقيا بست مباريات وخسرت أربع مرات وتعادلت مع مصر في مباراة واحدة ومع ذلك، في الألعاب الرسمية، انتصر الفريق المصري دائمًا بفوزين وتعادل وهزيمة واحدة وسادت مصر في كلتا الحالتين ثم انتهت مرحلة المجموعات في كأس الأمم الإفريقية يوم الثلاثاء الماضي وكانت الفرق المتنافسة مصممة على المشاركة في مباريات الدور السادس عشر وتنطلق الجولة السادسة عشر لكرة القدم يوم الجمعة حيث سيلعب بنين ضد المغرب وغانا ضد السنغال وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل وسيبدأ الدور ربع النهائي يومي الأربعاء والخميس وبينما ستكون المباراة النهائية في 19 يوليو.

وتأهل المركز الثالث من المجموعة A ، B ، D ، F للدور السادس عشر وهم جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وجنوب أفريقيا وبنين على التوالي ومصر ضد جنوب أفريقيا يجب أن تأخذ طريقاً صعباً للمباراة النهائية فإذا هزمنا جنوب أفريقيا، اذا اردت متابعة المباريات فإليكم القنوات الناقلة لـ مباريات دور ال16 كاس امم افريقيا 2019 | تردد قناة beIN Sport HD1 – تردد قناة بي ان سبورت فسيواجه الفراعنة نيجيريا والكاميرون ومن ثم ستكون الجزائر في انتظارنا، في الدور نصف النهائي وسيتم لعب جميع مباريات دور ال16 في تمام الساعة 6 مساء وتليها المباراة الثانية في تمام الساعة 9 مساء.

قائمة مباريات دور ال16:

المغرب – بنين – 06:00 مساءً – ملعب السلام

السنغال – أوغندا – 09:00 مساءً – استاد القاهرة

نيجيريا – الكاميرون – 06:00 مساءً – استاد الإسكندرية

مصر – أوغندا – 09:00 مساءً – استاد القاهرة

مدغشقر ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية – 06:00 مساءً – استاد الإسكندرية

الجزائر – غينيا – 09:00 مساءً -30 يونيو

مالي ضد كوت ديفوار – 06:00 مساءً – ملعب السويس

غانا – تونس – 09:00 مساءً – ملعب الإسماعيلية