مصر ضد جيبوتي نايل سات..موعد مباراة المنتخب في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة hd

يحل منتخب مصر ضيفاً ثقيلاً على مستضيفه منتخب جيبوتي اليوم في الجولة التاسعة من مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 الصيف القادم، ويحلم المنتخب المصري بقيادة الاسطورة حسام حسن في تأمين الصعود الرسمي قبل جولة واحدة فقط من النهاية، وذلك بعد التعا\ل الثمين الجولة الماضية ضد المطارد المباشر منتخب بوركينا فاسو.

مباراة مصر وجيبوتي اليوم

يكفي منتخب مصر التعادل فقط لضمان التأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم القادمة للمرة الرابعة في تاريخه، بعد التواجد في مونديالي إيطاليا 1934 و 1990 ومونديال روسيا 2018 قبل الماضية، ويحتل المنتخب المركز الأول برصيد 20 نقطة متقدماً على بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

القنوات الناقلة

تنقل قناة إم بي سي مصر hd 2 على نايل سات مباراة منتخب مصر اليوم ضد جيبوتي في الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، إضافة إلى قناة أون سبورت hd، وتوفر القناة المجانية تغطية مميزة للمواجهة الحاسمة من خلال ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

القمر الصناعي : نايل سات.

: نايل سات. التردد : 11470.

: 11470. الاستقطاب : عمودي

: عمودي معدل الترميز : 27500.

: 27500. معامل تصحيح الخطأ : 5/6

: 5/6 الجودة: HD.

التشكيل المتوقع

كشف الصحف المصرية، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب سيبدأ المباراة اليوم خارج ملعبه بخطة هجومية باحثاً عن الفوز على جيبوتي، وإليكم التشكيل المتوقع:”