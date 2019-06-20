مصر ضد زيمبابوي .. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين

تبدأ نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 مساء يوم الجمعة ، حيث ستستضيف مصر البلد المضيف للبطولة في نسختها الثاثنية والثلاثين زيمبابوي في استاد القاهرة الدولي، ومع وجود نجمه محمد صلاح مع عدد من الأسماء البارزة في الفريق فإن المنتخب المصري مرشح بقوة لنيل كأس أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه والأولى على أرضه منذ تتويجه أمام كودت ديفوار في عام 2006.

وبعد فوز المنتخب المصري بالبطولة المقامة على أرضه في عام 2006 فاز بعدها بنسختي عام 2008 و2010 ليحرز اللقب ثلاث مرات متتالية كإنجاز غير مسبوق، وتمكن الفراعنة من الوصول إلى نهائي أمم إفريقيا في النسخة الماضية بعد غياب عن ثلاث نسخ لكنهم خسرو أمام الكاميرون بهدفين لهدف.



لقد عاد المنتخب المصري بخيبة آمال كبيرة بعد خروجه من كأس العالم روسيا 2018 بصفر نقاط، ولم يستطع النجم محمد صلاح مساعدة فريقه في إحراز أي تقدم حيث كان بعيد عن اللياقة البدنية، ليترتب عن ذالك طرد مدرب الفريق هكتور كوبر.

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وتحسن أداء المنتخب المصري تحت قيادة المدرب المكسيكي أغيري حيث إستطاع الفريق تسجيل عشرين هدف في آخر ثماني مباريات له، مع وجود مزيج جيد بين الخبرة والشباب في صفوفهم ، فإن الفراعنة لديهم القدرة على المضي قدماً والتتويج في تربة الوطن مرة أخرى.

لقد نجح الزيمبابويون في الوصول إلى المنافسة ثلاث مرات ، حيث خرجوا من مرحلة المجموعات في الأعوام 2004 و 2006 و 2017. وفي أحدث مشاركة لهم قبل عامين ، تفوقت زمبابوي على الجزائر في مباراتها الافتتاحية ثم خسرت أمام السنغال وتونس .

سيكون تجنب تذيل ترتيب المجموعة هو الهدف الأول هذه المرة لزيمبابوي، وفي مجموعة ذات فرق متدنية لن يستبعد تشيدزامبوا حجز مكان في جولات خروج المغلوب.

المهاجم موسونا ولاعب الوسط مارفيلوس ناكامبا ، يشكلان تهديدا حقيقيا على مرمى الفريق المنتخب المصري.

وعبر تشيدزامبوا عن نفسه بأنه سعيد مع عروض فريقه في المباريات الودية ما قبل البطولة ، وإعدادهم بشكل جيد لهذه المباراة .

وقال للصحفيين “أنا فخور جدا بأولادي لأنهم لعبوا لتعليماتي.” “هذا يدل على أننا ذاهبون إلى كأس الأمم الأفريقية في مصر مع آمال وتوقعات كبيرة.”

توقيت مباراة مصر ضد زيمابوي والقنوات الناقلة

المباراة التوقيت القنوات الناقلة الملعب مصر ضد زيمبابوي 22:00 بتوقيت القاهرة بي إن سبورتMAX 1 وMAX 2 استاد القاهرة الدولي

مصر ضد زيمبابوي التشكيل المتوقع للفريقين

الشناوى المحمدى، علاء، حجازى، اشرف؛ حامد النيني صلاح ، وردة ، حسن ؛ محسن

سيباندا ، موديمو ، فيري ، لونجا ، بيليات ، موسونا ، ناكامبا ، موسكوي ، كارورو ، هادبي ، داريكوا

إحصائيات مصر ضد زيمبابوي

إجمالاً ، التقى الفريقان في 14 مناسبة سابقة ، حيث فازت زمبابوي مرتين وخسرت في ثماني مرات وتعادلا في أربع مناسبات.

النتيجة المتوقعة مصر 2-0 زيمبابوي

مصر هي أنجح فريق في تاريخ كأس إفريقيا للأمم ، وسوف يتطلعون إلى تمديد تاريخهم القياسي إلى ثمانية ألقاب على أرضهم.