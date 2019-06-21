مصر ضد زيمبابوي متابعة مباشرة لمبارة الإفتتاح في أمم إفريقيا مصر 2019

مصر ضد زيمبابوي في إفتتاح بطوولة كأس أمم إفريقيا حيث ستنطلق المباراة بعد ساعة من الآن على ملعب القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري غفير، حيث يسعى المنتخب المصري للعودة إلى التتويج باللقب القاري والذي غاب عن خزائنه من قرابة التسع سنوات، تسع سنوات لم تشهد تتويج أي منتخب عربي بالبطولة إلا أن الفراعنة تمكنوا من الوصول إلى النهائي وذالك في النسخة الماضية التي أقيمت في الغابون وتوج بها المنتخب الكاميروني، ويعد المنتخب المصري واحدا من أقوى المنتخبات في القارة السمراء والمرشحة بقوة للفوز باللقب، لكن الفريق الزيمبابوي لن يكون لقمة سهلة حيث قدم أداء جيدا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ويعتبر من الأوليات لدى منتخب زيمبابوي هو الفوز في إحدى المبارايات الثلاث ليبقي على فرصة التأهل للدوري الثمن نهائي من كأس أمم إفريقيا.

توقيت المباراة مصر ضد زيمبابوي

ستنطلق المباراة على تمام الساعة العشرة ليلا بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساء بتوقيت غرينتش.

التشكيل المتوقع للفريقين

من المتوقع أن يكون في حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي الدفاع كل من أيمن أشرف، وأحمد حجازي، ومحمود علاء، وأحمد المحمدي اما خط الوسط الوسط فهو كالتالي طارق حامد، ومحمد النني وفي وسط الهجوم محمود تريزيجيه، وعبدالله السعيد، ومحمد صلاح ورأس الحربة مروان محسن.

قبل الانطلاق..حان الوقت لنتعرف سوياً على قصة "توت"😉#مصر_٢٠١٩ 🏆🇪🇬 pic.twitter.com/FKkz8fYF71 — اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019 (@Egypt2019) June 20, 2019

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد زيمبابوي

ستنقل المباراة في الوطن العربي من محيطه إلى خليجه على قناة بي إن سبورت ماكس 1 وماكس 2 المشفرتين وللمصريين يمكنهم مشاهدة المباراة عبر قناة تايم سبورت على البث الأرضي، وستنقل المباراة على عدة قنوات إفريقية تبث على قمر يوتلسات 5 درجة غربا.

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وسنقوم بمتابعة لحظية دقيقة بدقيقة لأهم أحداث المباراة حيث يترقب ملايين عشاق كرة القدم العربية هذه المباراة بشغف كبير كما يتمنى الكثير منهم فوز المنتخب المصري بهذه البطولةن لكي يقترب النجم المصري محمد صلاح أكثر من الفوز بالكرة الذهبية بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا.