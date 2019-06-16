مصر ضد غينيا.. نتيجة مباراة منتخب الفراعنة ضد المنتخب الغيني الودية اليوم الأحد

نتيجة مباراة منتخب مصر ضد غينيا اليوم الأحد الودية من أجل الإستعداد لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في استاد برج العرب بالإسكندرية، التي من المُقرر لها أن تبدأ بشكل رسمي يوم الجمعة القادمة الموافق 21 يونيو 2019، ومن المُقرر أن يخوض المنتخب المصري أول لقاء أمام منتخب زيمبابوي مساء الجمعة القادمة في العاشرة مساءً، جديراً بالذكر أن المجموعة الأولي في أمم أفريقيا تضم كل من المنتخب المصري ومنتخب زيمبابوي ومنتخب جمهورية الكونغوا الديمقراطية، وأخيراً المنتخب الأوغندي.

مصر ضد غينيا

ضمت تشكيلة منتخب مصر الأساسية اليوم أمام غينيا، كل من محمد الشناوي في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع كل من عمر جابر، المحمدي، الونش، أحمد أيمن منصور، وفي خط الوسط حل النني أساسي في تشكيل اليوم بجانب طارق حامد، عبد الله السعيد، وليد سليمان، وأخيراً تريزيجيه، بينما في خط الهجوم مروان محسن، وقد غاب صلاح عن التشكيلة الأساسية لمواجهة غينيا في اللقاء الودي.

نتيجة مباراة مصر وغينيا

انتهي الشوط الأول من مباراة مصر ضد غينيا بتفوق منتخب الفراعنة بهدف دون مقابل، وجاء الهدف في الدقيقة 11 من عمر اللقاء عن طريق مروان محسن بعد لمسة كروية رائعة من جانب السعيد ليقابلها مروان محسن بتسديدة قوية وتسكن شباك المرمي مُعلنه عن أول أهداف اللقاء، وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء وتحديداً في الدقيقة 63 استطاع منتخب غينيا أن يُدرك التعادل عن طريق سوري كابا، لتُصبح النتيجة 1-1، وفي الدقيقة 77 أحرز أحمد علي كامل هدف التقدم لمنتخب الفراعنة لتُصبح النتيجة 2-1 لمنتخب مصر، وقبل انتهاء الوقت الأصلي للقاء بأربعة دقائق، استطاع عمر جابر أن يُحرز الهدف الثالث لتُصبج النتيجة 3-1 لمنتخب الفراعنة.

فوز منتخب مصر أمام غينيا 3-1.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يخوض منتخب مصر اللقاء الأول في أمم أفريقيا 2019 يوم الجمعة القادمة 21-6-2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً وفق توقيت القاهرة أمام منتخب زيمبابوي في إطار بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 على استاد القاهرة الدولي، وسوف تُنقل المباراة عبر قناة تايم سبورت.

المباراة الموعد الملعب المناسبة مصر ضد زيمبابوي 22:00 بتوقيت القاهرة. 23:00 بتوقيت السعودية. استاد القاهرة الدولي كأس أمم أفريقيا 2019

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نتائج مباريات اليوم الأحد الودية

خاض عدد من المنتخبات الإفريقية اليوم الأحد مواجهات ودية للاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تلقي منتخب المغرب هزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز المنتخب السنغالي على نظيره نيجيريا بهدف دون مقابل، وتفوق أيضاً المنتخب الجزائري على نظيره مالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيراً انتهت نتيجة مباراة تنزانيا ضد زيمبابوي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.