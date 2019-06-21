موعد مباراة مصر والكونغو القادمة في كأس أفريقيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة

يستقبل ملعب ستاد القاهرة الدولي مباراة مصر والكنغو في ثاني مباريات المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، والتي تقام خلال الفترة مابين الحادي والعشرين من يونيو، وحتى يوم التاسع عشر من يوليو القادم في مباراة ينتظرها عشان وجماهير كرة القدم المصرية من أجل متابعة منتخب مصر في مباراته الثانية بالبطولة.

المنتخب المصري تمكن من الفوز على منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أفريقيا 2019، حيث انتهت مباراة مصر وزيمبابوي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بفوز المنتخب المصري بهدف دون رد سجله اللاعب محمود حسن تريزيجيه في مباراة شهدت إضاعة لاعبو منتخب مصر العديد من الفرص لتسجيل المزيد من الأهداف.

ويأمل منتخب مصر في تحقيق الفوز على منتخب الكونغو في مباراة الأربعاء من أجل ضمان التأهل لدور ربع النهائي من كأس أفريقيا 2019، حيث أن الفوز على الكونغو يعني تأهل المنتخب المصري بشكل رسمي للدور القادم، إلا أنه بالطبع سيسعى الجهاز الفني للمنتخب المصري الفوز بكافة المباريات، من أجل التأهل كأول للمجموعة الأولى.

موعد مباراة مصر والكونغو

ومن المقرر أن يتم انطلاق مباراة مصر والكونغو القادمة في كأس أفريقيا 2019 مساء يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من يونيو الجاري، حيث ستنطلق ضربة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

وستقوم قناة تايم سبورت التردد الأرضي بنقل أحداث مباراة مصر والكونغو القادمة على الهواء مباشرة، كما أن المباراة ستكون مذاعة من خلال قناتي: bein MAX1، و bein MAX2.