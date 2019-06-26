متابعة نتيجة مباراة مصر والكونغو اليوم، والتي تعد مباراة على صفيح ساخن، وسنرصد ترتيب مجموعة مصر عقب انتهاء مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، ف الجولة الثانية من دور المجموعات والتي دخلت منعطف جديد، بعد نتائج الجولة الأولى ومحاولة المنتخبات تصحيح أوضعها في ترتيب جدول المجموعات بتصفيات الكان، قبل مباراة الجولة الثالثة الحاسمة لبطاقة التأهل للمركزين الأول والثاني، بخلاف اختيار افضل المنتخبات من أصحاب المركز الثالث لاستكمال مباريات دور 16.

تبدأ بعد قليل مباراة مصر والكونغو في الجولة الثانية من تصفيات دور المجموعات، وهي مباراة على صفيح ساخن، خاصة في ظل الأحداث التي مر بها منتخب مصر عقب مباراة زيمبابوي، واستبعاد عمر ورده نتيجة أحداث سلوكيه، بجانب اعتلاء منتخب أوغندا لقمة المجموعة بفارق الأهداف، ويخوض مباراته الثانية الآن ويسعى لحصد بطاقة التأهل الأولى قبل خوض مباراته أمام منتخب مصر، والأمر الثالث هو الرغبة في تقديم صورة طيبية ترضي جماهير كرة القدم بعد الأداء المتواضع الذي ظهر به منتخب الفراعنة في الجولة الأولى.

نتيجة مباراة مصر والكونغو

دقائق تفصلنا عن إقامة مباراة منتخب مصر “منتخب الساجدين” ضد منتخب الكونغو، ووسط حضور جماهيري يملى جنبات استاد القاهرة الدولي، سنتابع نتيجة مباراة مصر والكونغو خلال أحدات شوطي المباراة حتى إطلاق صافرة الحكم عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، فتابعونا عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، موعد بداية مباراة مصر والكونغو اليوم.

ترتيب مجموعة مصر اليوم

ترقبوا أحدث ترتيب مجموعة مصر اليوم عقب انتهاء مباراة الجولة الثانية، والتي تجمع بين أوغندا وزيمبابوي والتي تقام الآن على ستاد القاهرة، ثم مباراة مصر والكونغو .

نتائج كاس إفريقيا اليوم

ضمن نتائج كاس إفريقيا اليوم ، فقد استطاع منتخب نيجيريا تحقيق فوز غالي على منتخب غنيا ليقرب منتخب النسور الخضر من الصعود بشكل رسمي للدور التالي.