موعد مباراة مصر واوغندا القادمة كأس أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

سيكون ملعب ستاد القاهرة الدولي مسرحاً لإقامة مباراة مصر واوغندا القادمة في الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات من بطولة كأس أفريقيا 2019 والمقامة خلال هذه الفترة بجمهورية مصر العربية، بمشاركة 24 منتخباً من القارة السمراء، يلتقون بأرض الكنانة من أجل المنافسة على لقب كأس أفريقيا 2019.

المنتخب المصري نجح في ضمان التأهل لدور الستة عشر من كأس أفريقيا 2019 بعد أن فاز في أول مبارتين له بالبطولة، فاستهل منتخب مصر الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف دون مقابل، قبل أن يفوز على منتخب الكونغو في الجولة الثانية بالمجموعة، ليكون المنتخب المصري على الصدارة بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية من هذه المجموعة.

ويكفي المنتخب المصري التعادل أمام منتخب اوغندا من أجل التأهل كأول المجموعة الأولى، حيث سيكون رصيد المنتخب المصري حال فوزه على منتخب اوغندا سبع نقاط، وهو أكثر عدد من النقاط، أما في حال فوز المنتخب المصري فسيكون قد حقق العلامة الكاملة في الفوز، وهو بالطبع ما يتمناه جماهير المنتخب المصري.

أما منتخب اوغندا فيحتاج للتعادل هو الآخر على أقل تقدير من أجل التأهل لدور الستة عشر من كأس أفريقيا 2019، بغض النظر عن باقي النتائج، المنتخب الاوغندي بقيادة مديه الفني ديسباير استطاع أن يجمع أربع نقاط حتى الآن وضعته على المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

موعد مباراة مصر واوغندا

هذا ومن المقرر أن تقام مباراة مصر واوغندا القادمة في كأس افريقيا 2019 مساء يوم الأحد القادم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر واوغندا

أما بخصوص القنوات التي ستنقل أحداث مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أفريقيا 2019 أمام المنتخب الاوغندي فمن المقرر أن تقوم قناة تايم سبورت التردد الأرضي بنقل أحداث المباراة عبر شاشتها، بالإضافة لأن المباراة ستكون منقولة عبر شاشة قناة bein MAX1.