موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا دور الستة عشر كأس أفريقيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة

ينتظر جماهير المنتخب المصري مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أفريقيا 2019 والتي ستجمع بين مصر وجنوب افريقيا في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في واحدة من المباريات الهامة للمنتخب المصري، الباحث عن التتويج بلقب كأس أفريقيا، والباحث عن التتويج بلقب البطولة كما حدث عام 2006، حيث تمكن المنتخب المصري من الفوز باللقب في القاهرة.

وكان المنتخب المصري بقيادة مديره الفني أجيري استطاع أن يتأهل لدور الستة عشر من كأس أفريقيا 2019 بعد أن حقق الفوز في المباريات الثلاثة بدوري المجموعات، ليحتل المنتخب المصري صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بتسع نقاط.

ويأمل المنتخب المصري تخطي مباراة جنوب أفريقيا القادمة من أجل مواصلة المشوار في البطولة الأفريقية، وسيواجه الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا، الفائز من مباراة الكاميرون ونيجيريا.

على الجانب الآخر فإن منتخب جنوب افريقيا استطاع أن يتأهل لدور الستة عشر من كأس أفريقيا 2019 بعد أن حل في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، المنتخب الجنوب افريقي كان يلعب في المجموعة التي تضم منتخبات: ناميبيا، والمغرب، وكوت ديفوار، وتمكن منتخب البافانا بافانا أن يكون ضمن أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا

وستقام مباراة مصر وجنوب افريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا

ويمكنكم متابعة مباراة مصر وجنوب افريقيا في دور الستة عشر من كأس أفريقيا 2019 من خلال شاشة قناة bein MAX1 بتعليق علي محمد علي، كما سيتم إذاعة المباراة عبر شاشة قناة تايم سبورت من خلال التردد الأرضي للقناة، والذي يتم استقباله من داخل مصر.